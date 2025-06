Według badaczy guz wymagający operacji może się rozwinąć u 1 na 17 331 kobiet, jeśli stosuje lek dłużej niż 5 lat. Dla krótszego okresu ryzyko spada do 1 na 67 300 przypadków. Dobra wiadomość dla pacjentek jest jednak taka, że ryzyko to zanika w ciągu roku po zakończeniu terapii, a co więcej odstawienie leku może zapobiec konieczności interwencji chirurgicznej.