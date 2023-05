Udar niedokrwienny, który jest spowodowany zablokowaniem dopływu krwi do mózgu, jest najczęstszym typem udaru. W 1990 roku liczba zgonów z tego powodu wynosiła 2 miliony, w 2019 roku wzrosła do 3 milionów i prognozuje się, że do 2030 roku wzrośnie do prawie 5 milionów.

Co prowadzi do udaru niedokrwiennego?

Analizując problem udaru, naukowcy wykorzystali dane z Global Health Data Exchange z lat 1990-2019. Zwrócili między innymi na jego przyczyny, wskazując na siedem głównych czynników ryzyka: palenie, dieta bogata w sód, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, dysfunkcja nerek, wysoki poziom cukru we krwi oraz wysokie BMI.

Reklama

― Wzrost globalnej liczby ofiar śmiertelnych udaru niedokrwiennego wraz z przewidywanym dalszym wzrostem w przyszłości jest niepokojący, ale udarowi niedokrwiennemu można w dużym stopniu zapobiec. Nasze wyniki sugerują, że połączenie czynników związanych ze stylem życia, takich jak palenie tytoniu i dieta bogata w sód, wraz z innymi czynnikami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i wysoki wskaźnik masy ciała, może prowadzić do zwiększonego ryzyka udaru ― powiedziała autorka badania Lize Xiong z Uniwersytetu Tongji w Szanghaju w Chinach.

Prognoza: Liczba zgonów z powodu udaru będzie rosła

Ta baza danych została również wykorzystana do prognozy na lata 2020-2030. Odkryli, że liczba zgonów może osiągnąć poziom 4,9 miliona do 2030 roku, a jeśli czynników ryzyka nie uda się odpowiednio kontrolować i zapobiegać im, ogólna liczba zgonów z powodu udaru może osiągnąć nawet 6,4 miliona.

― Badanie to zapewnia wnikliwą perspektywę globalnego obciążenia udarem niedokrwiennym. Wskazuje na wiele istotnych czynników, które należy wykorzystać do świadomego kształtowania polityki, podkreślając potrzebę polityk i programów promujących zdrowy styl życia, w tym regularną aktywność fizyczną, diety o niskiej zawartości soli i rzucanie palenia — powiedział autor artykułu, dr med. Carlos Cantú-Brito z kliniki udaru w Narodowym Instytucie Nauk o Zdrowiu i Żywieniu im. Salvadora Zubirána w Mexico City w Meksyku.

Co ciekawe, pomimo wzrostu liczby udarów w badanym okresie, spadła ich częstość. W 1990 roku było to 66 udarów na 100 tysięcy osób, natomiast w 2019 roku 44 udary na 100 tysięcy osób. Lize Xiong uważa, że "ten spadek częstości udarów prawdopodobnie oznacza, że ogólny wzrost liczby udarów na całym świecie wynika głównie ze wzrostu populacji i starzenia się".