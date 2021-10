Naukowcy potrafią zdiagnozować anoreksję po ruchach gałek ocznych

Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób psychicznych, anoreksja jest diagnozowana przez lekarzy na podstawie oceny występujących symptomów - nie ma do tego żadnej obiektywnej miary czy testów krwi, co bywa bardzo problematyczne. Już niebawem może się to jednak zmienić, bo zespół australijskiego Swinburne Anorexia Nervosa Research Group jest przekonany, że bazując na swoich doświadczeniach z poprzednich badań nad atypowymi ruchami gałek ocznych, tzw. falami kwadratowymi, jest w stanie odróżnić pacjentów z anoreksją od tych zdrowych.



Fale kwadratowe to rodzaj ruchów sakkadowych oka, czyli mimowolnych ruchów oka, które wykonywane są podczas obserwowania obiektów albo pojawienia się interesującego obiektu na skraju pola widzenia. Żeby ocenić wiarygodność tego potencjalnego biomarkera, badacze zaprosili do badania 80 kobiet - 20 z nich chorowało na anoreksję, 20 wyleczyło się z choroby i utrzymywało normalną wagę, 20 było zdrowymi siostrami kobiet chorujących na anoreksję, a 20 to kobiety zdrowe stanowiące grupę kontrolną.



Szybko okazało się, że jeśli fale kwadratowe połączymy z miarą niepokoju, znaną jako State Trait Anxiety Inventory, naukowcy są w stanie odróżnić kobiety chore od zdrowych z imponującą skutecznością na poziomie 92,5%. Co jednak ciekawe, wskaźnik fal kwadratowych nie różnił się znacząco u kobiet chorych na anoreksję, wyleczonych i zdrowych sióstr kobiet chorujących, co sugeruje, że w grę może wchodzić pewne powiązanie genetyczne, niezależne od aktualnej aktywności choroby.



- Ruchy gałek ocznych wykorzystują bardzo specyficzne obszary mózgu, więc kiedy widzimy takie atypowe ruchy, mamy niezłe pojęcie o tym, które obszary mózgu nie działają w sposób, w jaki powinny. Te obszary są również zaangażowane w inne funkcje związane z jadłowstrętem psychicznym - jak obraz ciała - co daje nam pomysł na to, w które obszary mózgu możemy celować z leczeniem, jak choćby nieinwazyjna stymulacja mózgu - tłumaczy jedna z badaczek, Andrea Phillipou.

Poprzednie badania wskazywały, że jadłowstręt psychiczny to choroba mocno genetyczna, więc odkrycie, że zdrowe siostry pacjentek z anoreksją dzielą z nimi tej potencjalny biomarker, mocno uwiarygadnia tę teorię. Naukowcy mają nadzieję, że kolejne badania pokażą, że narzędzie to można będzie stosować nie tylko do diagnozowania choroby, ale i badań przesiewowych, żeby w porę zaopiekować się pacjentkami zagrożonymi rozwojem anoreksji (mówimy o kobietach, bo to kobiety wzięły udział w badaniu, ale należy pamiętać, że to choroba dotykająca również mężczyzn).