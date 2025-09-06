Czy naprawdę istnieją leki dobre na wszystko? Ozempic i Wegovy pod lupą
Choć Ozempic i Wegovy mają coraz szersze zastosowanie kliniczne, lekarze przestrzegają przed ich określaniem mianem panaceum. Liczne korzyści zdrowotne przeplatają się z poważnymi ryzykami i niewystarczającą wiedzą na temat długoterminowego bezpieczeństwa, co wymaga dalszych badań oraz indywidualnego podejścia do pacjenta.
Czy już teraz są dostępne leki dobre na wszystko?
Leki taki jak Ozempic czy Wegovy stosowane podczas leczenia cukrzycy typu 2., a także do wspomagania redukcji masy ciała u pacjentów z tą chorobą lub z otyłością, kiedy inne metody okazały się nieskuteczne, według niektórych mają szansę stać się w przyszłości "lekiem na wszystko".
Eksperci przestrzegają jednak przed określaniem jakichkolwiek leków mianem panaceum. Dr Angela Fitch, współzałożycielka i dyrektor medyczna Knowwell, firmy z Bostonu zajmującej się opieką zdrowotną, przypomina, że "GLP-1 są obecnie zatwierdzone do leczenia otyłości, cukrzycy typu 2, wtórnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, stłuszczenia wątroby związanego z zaburzeniami metabolicznymi, przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą i bezdechu sennego".
Dodaje, że konieczne są dalsze badania, aby określić ich skuteczność w leczeniu innych chorób przewlekłych, jednak leki te wykazują potencjał w obszarach leczenia uzależnień czy choroby Alzheimera.
- Obniżają ciśnienie krwi, obniżają poziom cholesterolu i zmniejszają otyłość trzewną - wymienia. - Znacznie poprawiają również jakość życia pacjentów. Mają wiele wskazań klinicznych już dziś i wiele kolejnych w przyszłości.
Skutki uboczne leków na cukrzycę
Istnieją jednak działania niepożądane tych leków. Głównym z nich są problemy z układem pokarmowym - nudności, wymioty czy zaparcia, zwłaszcza w początkowym okresie zwiększania dawki. Rzadsze zagrożenia to zapalenie trzustki i potencjalne uszkodzenie nerek.
- Nie wszyscy je dobrze tolerują i nie mamy jeszcze pełnej wiedzy na temat długoterminowych skutków ubocznych - powiedział dr Marc Siegel. - Z pewnością uważam, że są przydatne - i potrafię wymienić wiele sytuacji, w których zmniejszają ryzyko chorób serca, udaru, cukrzycy i raka, a także konieczność przeprowadzenia operacji bariatrycznej - ale z pewnością nie są rozwiązaniem uniwersalnym i zazwyczaj nie stanowią terapii pierwszego rzutu.