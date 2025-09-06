Czy już teraz są dostępne leki dobre na wszystko?

Leki taki jak Ozempic czy Wegovy stosowane podczas leczenia cukrzycy typu 2., a także do wspomagania redukcji masy ciała u pacjentów z tą chorobą lub z otyłością, kiedy inne metody okazały się nieskuteczne, według niektórych mają szansę stać się w przyszłości "lekiem na wszystko".

Eksperci przestrzegają jednak przed określaniem jakichkolwiek leków mianem panaceum. Dr Angela Fitch, współzałożycielka i dyrektor medyczna Knowwell, firmy z Bostonu zajmującej się opieką zdrowotną, przypomina, że "GLP-1 są obecnie zatwierdzone do leczenia otyłości, cukrzycy typu 2, wtórnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, stłuszczenia wątroby związanego z zaburzeniami metabolicznymi, przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą i bezdechu sennego".

Dodaje, że konieczne są dalsze badania, aby określić ich skuteczność w leczeniu innych chorób przewlekłych, jednak leki te wykazują potencjał w obszarach leczenia uzależnień czy choroby Alzheimera.

- Obniżają ciśnienie krwi, obniżają poziom cholesterolu i zmniejszają otyłość trzewną - wymienia. - Znacznie poprawiają również jakość życia pacjentów. Mają wiele wskazań klinicznych już dziś i wiele kolejnych w przyszłości.

Skutki uboczne leków na cukrzycę

Istnieją jednak działania niepożądane tych leków. Głównym z nich są problemy z układem pokarmowym - nudności, wymioty czy zaparcia, zwłaszcza w początkowym okresie zwiększania dawki. Rzadsze zagrożenia to zapalenie trzustki i potencjalne uszkodzenie nerek.

- Nie wszyscy je dobrze tolerują i nie mamy jeszcze pełnej wiedzy na temat długoterminowych skutków ubocznych - powiedział dr Marc Siegel. - Z pewnością uważam, że są przydatne - i potrafię wymienić wiele sytuacji, w których zmniejszają ryzyko chorób serca, udaru, cukrzycy i raka, a także konieczność przeprowadzenia operacji bariatrycznej - ale z pewnością nie są rozwiązaniem uniwersalnym i zazwyczaj nie stanowią terapii pierwszego rzutu.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News