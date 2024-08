Ozempic znowu na świeczniku. Odchudza czy tylko zmniejsza apetyt?

I tak, naukowcy podzielili uczestników na trzy grupy - osoby w grupie kontrolnej otrzymały pompę CPAP do wspomagania oddychania, będącą złotym standardem w leczeniu bezdechu, osoby z drugiej grupy liraglutyd, natomiast trzecia zarówno terapię liraglutydem, jak i CPAP. Aby zmierzyć ich zdolność do spalania tłuszczu, ochotników poddano badaniu PET-CT zarówno przed leczeniem, jak i po sześciu miesiącach leczenia (w obrazowaniu PET wykorzystuje się radioaktywny znacznik do pomiaru metabolizmu określonych komórek lub tkanek).

Ozempic hamuje apetyt i spala tłuszcz

W porównaniu z grupą kontrolną naukowcy odkryli, że osoby przyjmujące liraglutyd doświadczyły znacznego wzrostu zdolności spalania tłuszczu trzewnego. Osoby, które miały niższy wyjściowy metabolizm związany z tłuszczem trzewnym, również zwykle najlepiej reagowały na terapię GLP-1, a te, które zaobserwowały największe przyspieszenie metabolizmu, były również bardziej narażone na ogólną utratę wagi.

Zawsze wydawało mi się to zbyt dużym uproszczeniem, że te nowe metody leczenia po prostu sprawiają, że ludzie jedzą mniej. Zatem wyniki tego badania stanowią ekscytujący krok naprzód w zrozumieniu działania tych nowych leków na otyłość stwierdził Donal O’Shea, endokrynolog z University College Dublin i St Vincent’s University Hospital w Dublinie.

O’Shea i jego zespół zauważają, że badanie to miało charakter weryfikujący słuszność koncepcji, dlatego potwierdzenie zawartych tu ustaleń będzie wymagało dalszych prac. Jednocześnie liraglutyd jest starszym lekiem GLP-1, a nowsze leki, takie jak semaglutyd (Ozempic/Wegovy) i tyrzepatid (Mounjaro/Zepbound) są znacznie bardziej skuteczne we wspomaganiu utraty wagi, co może również oznaczać, że jeszcze lepiej pomagają spalać tłuszcz.

Jak podsumowują autorzy, bezpieczne leczenie otyłości jest wciąż w powijakach i musimy w pełni zrozumieć, jak to leczenie działa. Zrozumienie, w jaki sposób te środki zwiększają spalanie energii, powinno być ważną częścią przyszłych badań.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!