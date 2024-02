Tym samym w chwili diagnozy 80 proc. chorych nadaje się tylko do leczenia paliatywnego - n naukowcy mają jednak nowy pomysł, który może w pewnym stopniu rozwiązać ten problem. A mowa o badaczach OU Health Stephenson Cancer Center na Uniwersytecie Oklahoma Health Sciences, którym z powodzeniem udało się opracować innowacyjną metodę wykrywania raka trzustki. Jak donosi Interesting Engineering, metoda ta obejmuje nowatorskie podejście do obrazowania, które łączy nowo opracowany środek kontrastowy z oftalmografią wielospektralną (MSOT).

Rak trzustki jest podstępny i niebezpieczny

Jak podkreśla dr Ajay Jain, profesor chirurgii w OU College of Medicine, wykrycie raka trzustki na poziomie mikroskopowym jest skomplikowanym wyzwaniem ze względu na jego nieuchwytny charakter. Rak trzustki, zwykle rozpoznawany w zaawansowanym stadium i ze słabymi wynikami, daje jedynie dziewięć procent szans na przeżycie. Lekarze najczęściej sięgają tu po zabieg chirurgiczny i chemioterapię, ale powodzenie operacji zależy od całkowitego usunięcia raka, co jest niezwykle trudnym zadaniem. I tu do akcji wkracza nowa technika, która umożliwia identyfikację komórek raka trzustki o wielkości zaledwie około 200 mikronów!

Zdjęcie Trzustka / 123RF/PICSEL

To znaczący postęp w porównaniu z obecnymi metodami obrazowania, takimi jak tomografia komputerowa, które zwykle oferują precyzję o wielkości około centymetra. Co więcej, nowe rozwiązanie zapewnia nie tylko poprawę wyników chirurgicznych, ale także pozwala na uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym, które pomogą chirurgom podczas zabiegów i może służyć jako cenne narzędzie do badań przesiewowych u osób z wysokim ryzykiem raka trzustki.

Nowa metoda wczesnego diagnozowania raka

Kluczową rolę w tym przełomie odegrała dr Lacey McNally, szanowana profesor chirurgii w OU College of Medicine, bo to właśnie ona opracowała unikalny środek kontrastowy zaprojektowany specjalnie do celowania w komórki raka trzustki. Naukowcy wyjaśniają, że podawany przez kroplówkę może skutecznie różnicować komórki raka trzustki ze względu na ich wyjątkowe kwaśne środowisko. Barwnik środka kontrastowego aktywuje się w odpowiedzi na tę kwasowość, skutecznie oznaczając komórki nowotworowe.



I odwrotnie, składnik MSOT wprowadza do organizmu światło podczerwone, aktywując środek kontrastowy. Ta aktywacja wytwarza fale dźwiękowe przechwytywane przez urządzenie MSOT, przekształcające je w kolory i generując bardzo szczegółowe obrazy. Naukowcy nie kryją tu ekscytacji, podkreślając znaczenie wczesnego wykrywania raka trzustki dla zwiększenia szans pacjentów na skuteczne leczenie i przeżycie.

