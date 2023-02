Wszelkie elektroniczne opatrunki to nie jest kompletnie nowa technologia. Nowy opatrunek działa na już wcześniej opracowanej technice elektroterapii. Jednak to, co stworzyli naukowcy z Northwestern University jest pierwszym urządzeniem tego typu, które samo może się wchłonąć w ciało, bez żadnych negatywnych efektów dla pacjenta.

Chociaż jest to urządzenie elektroniczne, aktywne komponenty, które współdziałają z raną, mogą się wchłaniać. Materiały znikają naturalnie po zakończeniu procesu gojenia, unikając w ten sposób wszelkich uszkodzeń tkanki, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane przez fizyczne wydobycie John A. Rogers z Northwestern University, który współkierował badaniem

Zdjęcie Nowy elektroniczny opatrunek został stworzony z molibdenu, który wykorzystywany jest do tworzenia elektronicznych przewodników i półprzewodników

Bezprzewodowy opatrunek owija się wokół rany. Wykorzystuje on niewielką elektrodę w kształcie kwiatu, który może dostosowywać przepływ prądu do wilgoci, jaką wytwarza leczona rana. Opatrunek może być ciągle monitorowany pod kątem efektywności przepływu prądu. Co ważne, urządzenie nie wymaga baterii.

Jak wskazały badania na myszach, 30-minutowa elektroterapia z wykorzystaniem nowego elektrycznego opatrunku była w stanie wyleczyć ranę o 30% szybciej, niż przy zastosowaniu standardowych rozwiązań.

Nowy elektroniczny opatrunek to ratunek dla cukrzyków

Autorzy elektronicznego opatrunku są zdania, że ich urządzenie może być szczególnie ważne dla ofiar ran cukrzycowych. Muszą być one stale opatrywane, aby umożliwić ich gojenie. Niemniej często trudno utrzymać ich leczenie, przez co dziś rany cukrzycowe są najczęstszym powodem amputacji stopy na całym świecie. Nowy elektroniczny opatrunek jest natomiast bardzo łatwo stosowalny i nieinwazyjny. O faktycznych korzyściach wykorzystania opatrunku autorzy opowiadają w specjalnym filmie promocyjnym.

Wideo youtube

Niemniej potrzebne są jeszcze kolejne eksperymenty. Teraz urządzenie ma zostać przetestowane na wrzodach cukrzycowych większych zwierząt. Jeśli na nich wyniki będą tak obiecujące, jak na myszach, rozpoczęte zostaną pierwsze testy na ludziach.