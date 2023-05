Naukowcy twierdzą, że powszechny wirus może wywoływać stwardnienie rozsiane

Naukowcy zauważają, że wirus Epsteina-Barra (EBV) infekuje ludzi we wczesnym okresie ich życia, a następnie pozostaje w organizmie, zwykle nie wywołując objawów. Badania sugerują, że infekcja EBV poprzedza pojawienie się stwardnienia rozsianego - mogą być w to zaangażowane nasze własne przeciwciała.

Jak mówi dr Olivia Thomas z Karolinska Institutet: - Stwardnienie rozsiane jest niezwykle złożoną chorobą, ale nasze badanie stanowi ważny element układanki i może wyjaśnić, dlaczego u niektórych ludzi rozwija się ta choroba. Odkryliśmy, że niektóre przeciwciała zwalczające wirus Epsteina-Barra, mogą błędnie celować w mózg oraz rdzeń kręgowy i powodować ich uszkodzenia.

Reklama

Nowe badania nad stwardnieniem rozsianym

W badaniach wykorzystano próbki krwi pochodzące od ponad 700 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a także od ponad 700 zdrowych osób. Eksperymenty ujawniły, że nieprawidłowe działanie przeciwciał jest powiązane z białkiem EBNA1, które występuje w wirusie Epsteina-Barra. Zauważono, że EBNA1 wiąże się z podobnym białkiem występującym w naszym mózgu i rdzeniu kręgowym - CRYAB. Białko to jest odpowiedzialne za zapobieganie agregacji białek w warunkach stresu komórkowego, czyli stanu zapalnego.

Wynikiem tych nieprawidłowości jest to, że nasze przeciwciała są źle kierowane i mogą uszkadzać nasz system nerwowy. Jak mówi Thomas: - To pokazuje, że chociaż te odpowiedzi przeciwciał nie są wymagane do rozwoju choroby, mogą być zaangażowane w chorobę nawet u jednej czwartej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Pokazuje to również duże zróżnicowanie między pacjentami, podkreślając potrzebę spersonalizowanych terapii. Obecne terapie są skuteczne w zmniejszaniu nawrotów w SM, ale niestety żadna z nich nie może zapobiec postępowi choroby.

Jak dodaje dr Mattias Bronge z Karolinska Institutet w specjalnym oświadczeniu: - Obecnie rozszerzamy nasze badania, aby zbadać, w jaki sposób limfocyty T zwalczają infekcję EBV i jak te komórki odpornościowe mogą uszkadzać układ nerwowy w stwardnieniu rozsianym i przyczyniać się do postępu choroby -. Wyniki badań zostały opublikowane w Science Advances .

Czym jest wirus Epsteina-Barra?

Jest to jeden z najpowszechniej występujących u ludzi wirusów (wirus z rodzaju Herpes). Został odkryty w 1964 roku przez Michaela Epsteina i Yvonne Barr. U większości chorych nie są widoczne objawy. Wirus przede wszystkim atakuje limfocyty B, czyli komórki układu odpornościowego odpowiedzialne za wytwarzanie przeciwciał. Wówczas przybiera ukrytą formę zakażenia, która trwa do końca życia. Naukowcy wskazują także, że może być możliwym czynnikiem wystąpienia u człowieka zespołu przewlekłego zmęczenia, czy depresji.