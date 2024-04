Większość ludzi po operacji budzi się oszołomionych, na co ma wpływ m.in. zastosowany środek znieczulający. Po pewnym czasie to niekomfortowe uczucie zanika, jednakże nie u wszystkich. Niektórym to nieprzyjemne odczucie może towarzyszyć jeszcze przez kilka kolejnych tygodni, a nawet miesięcy. Spowodowane jest to nagłym pogorszeniem funkcji poznawczych mózgu po operacji.

Odkryto połączenie jedzenia tłustych rzeczy przed operacją i późniejszych deficytów pamięci

Nowe badania ujawniają, że spożywanie tłustego jedzenia na kilka dni przed planowaną operacją, może pogorszyć procesy zapalne pojawiające się po operacji. Stan zapalny może współistnieć ze spadkiem funkcji poznawczych. Taki stan rzeczy skutkuje przedłużającymi się problemami z pamięcią, co z kolei może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia demencji w przyszłości.

Reklama

Jak wykazano we wcześniejszych badaniach, jedzenie samych tłustych potraw może przyspieszyć spadek funkcji poznawczych, który zazwyczaj jest wiązany ze starzeniem się organizmu. Inne badania sugerują, że już jeden tłusty obiad może wpływać na funkcjonowanie mózgu.

W trakcie nowych eksperymentów naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio karmili szczury laboratoryjne wysokotłuszczowym jedzeniem przez trzy dni przed operacją jamy brzusznej. Druga grupa zwierząt była karmiona jedzeniem standardowym, po czym została znieczulona, lecz nie przeszła operacji.

Po dwóch tygodniach specjaliści przeprowadzili serie testów pamięci zwierząt. Jak się okazało, u osobników będących na diecie wysokotłuszczowej pojawiły się trwałe oznaki "deficytu pamięci", które utrzymywały się do dwóch tygodni. Jednocześnie towarzyszył temu gwałtowny stan zapalny mózgu, który z kolei utrzymywał się przez trzy tygodnie.

Badacze zauważyli, że efekty te nie były powiązane z samym znieczuleniem, gdyż inne zwierzęta, które były karmione tłustym jedzeniem i które nie przeszły operacji, wykazały podobne deficyty pamięci.

- Sama dieta wysokotłuszczowa może tylko nieznacznie zwiększyć stan zapalny w mózgu, ale operacja daje ten sam efekt. Gdy wszystko wystąpi w krótkim czasie, uzyskuje się synergistyczną reakcję, która może wprawić wszystko w ruch w kierunku problemu z pamięcią długoterminową — mówi neurobiolog behawioralny Ruth Barrientos z Uniwersytetu Stanowego w Ohio.

Jednocześnie w eksperymentach zauważono, że suplementy kwasów tłuszczowych omega-3 DHA zmniejszyły pooperacyjną reakcję zapalną, co miało wpływ na późniejsze problemy z pamięcią.

Barrientos stwierdza: - DHA był naprawdę skuteczny w zapobieganiu tym zmianom. I to jest niesamowite - to naprawdę sugeruje, że może to być potencjalne leczenie wstępne, zwłaszcza jeśli ludzie wiedzą, że będą poddani operacji, a ich dieta jest niezdrowa.

Naukowcy wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań. Uważają, że niezbędne jest odkrycie, jak długo może utrzymywać się negatywny wpływ na funkcje poznawcze mózgu, oraz w jaki sposób pooperacyjne środki przeciwbólowe mogą przedłużać ten efekt.

Kolejną niewiadomą kwestią jest to, w jaki sposób nowe odkrycia mogłyby być przełożone na ludzi, zwłaszcza na pacjentów chirurgicznych zmagających się z otyłością. Ponadto w nowych badaniach wykorzystano wyłącznie szczury płci męskiej - inne badania udowodniły, że kobiety i mężczyźni różnie reagują na znieczulenie ogólne stosowane podczas różnego rodzaju operacji.

Wyniki badań zostały opublikowane w międzynarodowym i prestiżowym czasopiśmie naukowym Brain, Behavior, and Immunity .