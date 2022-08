Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa wzięli pod lupę to, jak najskuteczniej przyjmować tabletki. Podstawa jest dość jasna, tj. po prostu umieszczamy je w jamie ustnej i połykamy, ale jak się okazuje, również postawa może znacznie wpływać na to, jak szybko pigułki mają szansę się wchłonąć.

Testowano cztery pozycje. Wykorzystano do tego komputerowy model ludzkiego żołądka zwany StomachSim, oparty na skanach wysokiej rozdzielczości ciała 34-letniego mężczyzny. Symulowano płyn oraz biomechanikę pigułki przechodzącej przez przewód pokarmowy, a także to, jak szybko zostanie ona wyrzucona z żołądka do dwunastnicy, gdzie rozpoczyna się wchłanianie składników odżywczych.

Wyniki badań mogą dziwić

Wyniki badań naukowców opublikowane w "Physics of Fluids" wykazały, że idealna postawa, która pozwala na najszybsze wchłanianie leków to nie, tak myślano, siedzenie w pozycji wyprostowanej, tylko... pochylenie się w prawo lub leżenie na prawym boku. Przyjmowanie ich w ten sposób sprawiało, że leki wślizgiwały się do najgłębszej części żołądka i były rozpuszczane dwa razy szybciej niż te połknięte w pozycji siedzącej.

Z kolei leżenie na lewym boku lub pochylanie się w lewo skutkowało tym, że pigułki wchłaniały się aż pięć razy dłużej w porównaniu z postawą wyprostowaną, gdzie jednak grawitacja i anatomia przychodzą z pomocą.

Aby pójść o krok dalej, badacze symulowali, co dzieje się z wchłanianiem tabletek, jeśli ktoś ma stan zwany gastroparezą, w którym uszkodzone nerwy lub osłabione mięśnie żołądka zatrzymują lub spowalniają opróżnianie się żołądka. Okazało się, że nawet niewielkie zmniejszenie symulowanej siły trawienia prowadziło do zauważalnych różnic w tym, jak szybko trawił i wyrzucał pigułkę do dwunastnicy - podobnie jak zmiany w postawie.

Oczywiście, wiele dzieje się po tym, jak leki i jedzenie przechodzą przez żołądek, do jelit i wreszcie do krwiobiegu. Trzeba też pamiętać, że symulacje komputerowe to przydatne, ale bardzo uproszczone modele złożonych procesów. Na trawienie może wpływać również to, ile płynu, gazu czy jedzenia mamy w żołądku. Warto zaznaczyć, że badacze tego nie wymodelowali. Mimo to być może dobrze będzie zwrócić uwagę na to, jak się układamy, gdy w przyszłości przyjdzie nam przyjmować jakieś tabletki.