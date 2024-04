Preparat podobny do Ozempicu może spowolnić rozwój Parkinsona

Grupa francuskich badaczy ogłosiła mały sukces w badaniach dotyczących choroby Parkinsona. Chodzi o testy z wykorzystaniem znanego leku przeciwcukrzycowego, preparatu podobnego do niezwykle popularnych specyfików Ozempic i Wegovy. Wyniki opublikowano na łamach "The New England Journal of Medicine".

Objawy choroby Parkinsona utrudniają życie. Czy da się spowolnić ich rozwój?

Choroba Parkinsona to ciężkie schorzenie neurologiczne, powodujące zwyrodnienie struktur mózgu. Przyczyny rozwijania się tej choroby wciąż nie udało się ustalić, choć od czasów jej pierwszego opisania w 1817 r. przez Jamesa Parkinsona mija ponad 200 lat. Istotą schorzenia jest zanik tzw. komórek dopaminergicznych, które znajdują się w mózgu.

To powoduje charakterystyczne objawy, takie jak zauważalne spowolnienie ruchowe, problemy z przełykaniem, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni, zaburzenia chodu i całej postawy, rozwija się także często demencja. Z chorobą Parkinsona zmaga się obecnie ok. 8,5 miliona osób na całym świecie, w Polsce cierpi na nią ok. 100 tys. dorosłych. Badacze nie ustają w staraniach, by znaleźć powody rozwoju tej choroby oraz aby odkryć sposoby na spowolnienie jej postępów.

Zdjęcie Nowe badania dotyczące choroby Parkinsona przyniosły pewną nadzieję na spowolnienie rozwoju schorzenia.

Lek na cukrzycę pomocny w ograniczeniu rozwoju choroby Parkinsona

Teraz pojawiła się nadzieja, ponieważ grupa ekspertów z Francji odkryła powiązania między jednym z inkretynomimetyków, lekiem na cukrzycę - liksysenatydem, substancją aktywującą receptor GLP-1, podobną do tych z leków Ozempic i Wegovy - a umiarkowanym spowolnieniem rozwoju Parkinsona.

Liksysenatyd jest standardowo stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, substancja zapobiega spadkom poziomu glukozy we krwi poniżej normy. W najnowszych badaniach przeprowadzonych z udziałem 156 osób, u 78 pacjentów, którzy przyjmowali określone dawki, preparat wykazał również właściwości hamujące nieco postępowanie Parkinsona.

- U uczestników z wczesną chorobą Parkinsona w badaniu II fazy po 12 miesiącach terapia liksysenatydem powodowała mniejszy postęp niepełnosprawności ruchowej w porównaniu z placebo - zaznaczyli eksperci.