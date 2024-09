Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu. Szacuje się, że na świecie ze schorzeniem tym żyje kilkadziesiąt milionów ludzi. W Polsce na alzheimera choruje ok. 200 tys. osób, przy czym prawdopodobne jest, że liczba ta jest niedoszacowana.

W wyniku rozwijania się alzheimera pacjent ma coraz większe problemy z pamięcią, mową oraz oceną sytuacji. U chorego można początkowo zaobserwować m.in. trudności w formułowaniu zdań, poczucie zagubienia czy nagłe zmiany nastroju. Naukowcy wciąż analizują też to, jakie mniej oczywiste objawy daje alzheimer. Teraz ukazały się nowe badania, w których specjaliści zwracają uwagę na konkretną korelację.

Jakie są pierwsze oznaki choroby Alzheimera?

Oprócz wspomnianych problemów i wielu późniejszych charakterystycznych objawów alzheimer daje też mniej oczywiste oznaki, które łatwo można przeoczyć. Warto jednak zwrócić na to uwagę, ponieważ wczesna diagnostyka alzheimera modyfikuje przebieg choroby poprzez szybkie wdrożenie leczenia, co pozytywnie wpływa na dalsze życie pacjenta i jego bliskich. Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów z Uniwersytetu Południowej Kalifornii wskazują na sygnał powiązany z pogorszeniem funkcji poznawczych, czyli umiejętności przetwarzania, interpretacji i analizy informacji płynących z otoczenia.

Mowa o często spotykanej wśród osób starszych podatności na oszustwa finansowe. Popularne metody na policjanta, na wnuczka czy na doradcę bankowego regularnie zbierają żniwo szczególnie wśród osób starszych, pozbawiając ich całych oszczędności, ponieważ zaufali obcej osobie, która nimi manipulowała. Eksperci zwracają uwagę, że zaburzona ocena sytuacji i poddanie się metodom oszustów może być sygnałem, że u poszkodowanej osoby rozwija się alzheimer.

Zdjęcie Podatność na oszustwa finansowe może być oznaką sygnalizującą postępujące zmiany w mózgu. / 123RF/PICSEL

Nieoczywisty sygnał, że rozwija się alzheimer

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali skany MRI mózgu oraz narzędzia do oceny świadomości finansowej uczestników i ich podatności na podejmowanie złych decyzji w przypadku próby oszustwa. Grupa badawcza składała się z 97 uczestników w wieku od 52 do 83 lat.

Eksperci udowodnili kluczowe powiązanie - osoby starsze z cieńszymi obszarami mózgu związanymi z pamięcią i podejmowaniem decyzji (korą entorhinalną) - obszarami często dotkniętymi we wczesnym stadium choroby Alzheimera - były bardziej podatne na oszustwa finansowe.

Oszustwa finansowe a upośledzenie funkcji poznawczych

Zdaniem naukowców, ocena podatności na wykorzystywanie finansowe (ang. financial exploitation vulnerability, FEV) i porównanie jej z grubością kory entorhinalnej w wyniku badania rezonansu magnetycznego może stać się nowym narzędziem klinicznym, które będzie służyć do wykrywania trudnych do bezpośredniej identyfikacji zmian poznawczych u osób starszych.

- FEV może pomóc zidentyfikować osoby, które zmagają się z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych, w tym z wczesnym etapem choroby Alzheimera — powiedział Duke Han, profesor psychologii i główny autor badania. - Ocena FEV może stać się częścią szerszego profilu ryzyka.