Wiązka światła laserowego poprawia pamięć o 25%. To przełomowa terapia

Do nowych wniosków dotyczących użycia światła laserowego w terapii zaniku pamięci doszli naukowcy z Uniwersytetu w Brighton i Pekińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podejrzewając pozytywny wpływ laserów na ludzką pamięć, przetestowali w tym zakresie użycie fotobiomodulacji czaszkowej. To terapia polegająca na naświetlaniu glowy pacjenta światłem laserowym o małej mocy.

Wyniki wykazały, że tak użyte światło laserowe może poprawić pamięć krótkotrwałą aż o 25%.

Laser nowym sposobem na poprawę pamięci

Podczas badań naukowcy dowiedli, że już tylko kilka minut fotobiomodulacji czaszkowej poprawia krótkotrwałą pamięć. Wystarczy nakierować wiązkę światła laserowego na prawą korę przedczołową, która jest jedną z najważniejszych części mózgu w funkcjonowaniu pamięci krótkotrwałej. To pierwsze badanie, które potwierdza bezpośrednie powiązanie między fotobiomodulacją czaszkową a ludzką pamięcią.

Reklama

Zdjęcie Fotobiomodulacja polega na leczeniu wiązkami światła laserowego, najczęściej o czerwonym odcieniu. Do tej pory wiadomym było, że taka terapia może u ludzi poprawić czas reakcji. Teraz wiadomo jednak, że ma także pozytywny wpływ na pamięć / 123RF/PICSEL

Naukowcy przeprowadzili badania na grupie 90 osób w wieku od 18 do 25 lat. Sprawdzano efektywność światła laserowego zarówno na prawej jak i lewej korze przedczołowej. Przy tym kontrolowano aktywność mózgu elektroencefalografią.

Terapia trwała tylko 12 minut, po których nastąpił test na zapamiętywanie orientacji i kolorów losowych obiektów. Od razu dało się zauważyć wyraźne efekty terapii laserowej. Badani, którym naświetlano prawą korę przedczołową, byli w stanie przypomnieć sobie od czterech do pięciu obiektów testowych. Było to o 25% więcej w porównaniu do reszty, której albo naświetlano lewą korę bądź w ogóle nie stosowano fotobiomodulacji. Skuteczność terapii potwierdziła kontrola aktywności mózgu.

Znaczenie pozytywnego wpływu lasera na ludzki mózg

Naukowcy potrzebują kolejnych badań, aby mieć pewność, w jaki sposób światło laserowe wpływa na ludzką pamięć. Na razie nie wiadomo nawet, ile dokładnie trwają pozytywne efekty takiego działania. Wiadomo póki co, że są na tyle pozytywne, że warto kontynuować badania.

Mogą ono otworzyć nowe sposoby na terapię zaburzeń pamięci krótkotrwałej, które są jednymi z najczęstszych chorób umysłu. Nazywana pamięcią roboczą, odpowiada za zapamiętywanie tego, co aktualnie odbierają nasze zmysły. Jej zaburzenia potrafią prowadzić do trudności w życiu codziennym np. zapominania słów, gubienia rzeczy czy dezorientacji w znanym terenie.

Zdjęcie Pamięć krótkotrwała umożliwia w ogóle podstawowe uczenie się i przyswajanie nowych informacji. Jej zaburzenia stanowią podstawę najgroźniejszych chorób umysłu np. Alzheimera / 123RF/PICSEL

Potwierdzenie pozytywnego wpływu światła laserowego na pamięć krótkotrwałą może być zbawienne dla wszystkich, którzy mierzą się na co dzień z jej zanikami. Jednakowo może stanowić terapię dla wszystkich, którzy chcą utrzymać umysł w pełnej sprawności. Niemniej naukowcy zauważają, że światło laserowe ma też wpływ na polepszenie tych partii mózgu, które pozwalają utrzymać uwagę. Sprawia to, że ich badania są jeszcze bardziej intrygujące.



Osoby z ADHD lub innymi schorzeniami związanymi z uwagą mogłyby skorzystać z tego typu leczenia, które jest bezpieczne, proste, nieinwazyjne i bez skutków ubocznych profesor Dongwei Li, współautor badań w artykule opisującym wyniki na łamach Science Advances