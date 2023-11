Wracamy do "barbarzyńskich" metod. Elektrowstrząsy działają!

Coś, co regularnie widzimy na skanach EEG osób poddawanych terapii elektrowstrząsami lub wstrząsami magnetycznymi, to spowolnienie aktywności elektrycznej mózgu. Ten wzorzec pozostawał niewyjaśniony przez wiele lat, ale uwzględnienie hamującego wpływu aperiodycznej aktywności pomaga go wyjaśnić. Sugeruje to również, że te dwie formy terapii powodują podobne skutki w mózgu

wyjaśniają badacze.