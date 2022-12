Za to, czy chce nam się ćwiczyć, mogą odpowiadać… bakterie kontrolujące mózg

Marcin Jabłoński Medycyna

To czy danego dnia będziemy odczuwać motywację do ćwiczeń bądź złapiemy na nie lenia, zwykle zarzucamy na kwestie psychologiczne. Jednak jak się okazuje, rolę w tym mogą mieć także bakterie w naszym jelicie. Mogą one wysyłać do naszego mózgu impulsy, podnoszące naszą chęć aktywności fizycznej. Jak to możliwe?

Zdjęcie To czy danego dnia będziemy mieli ochotę na ćwiczenia może zależeć od dwóch bakterii, a nie tylko naszego nastawienia / 123RF/PICSEL