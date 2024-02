Opryszczka, tzw. zimno, jest wirusową chorobą zakaźną, która najczęściej pojawia się na ustach (może pojawiać się również na innych częściach ciała). Lekarze wskazują, że zarażenie się wirusem opryszczki będzie powodować nawracanie stanów zapalnych. Wiele osób uważa, że opryszczka nie jest zbytnio szkodliwa, jednakże specjaliści argumentują, że może ona spowodować różnego rodzaju poważne powikłania.

Opryszczka wywoływana jest przez wirusy HSV-1 oraz HSV-2, a najczęściej spotykanym jej typem jest opryszczka wargowa. Jej cechą charakterystyczną jest pojawianie się pęcherzyków początkowo wypełnionych treścią surowiczą, potem ropną w obrębie warg i jamy ustnej. Wirus uaktywnia się, gdy obniża się odporność immunologiczna organizmu.

Reklama

Szacuje się, że na całym świecie około 67 proc. osób poniżej 50. roku życia jest zakażonych wirusem opryszczki HSV-1, zaś około 13 proc. jest zakażonych wirusem HSV-2. Warto również wspomnieć, że nawet 90 proc. populacji może być nosicielami wirusa opryszczki, lecz u wielu osób mogą nigdy nie pojawić się objawy.

Wśród powikłań, które mogą się rozwinąć po zakażeniu, można wymienić m.in. zakażenie rozsiane przełyku, zakażenie rozsiane płuc, zakażenie rozsiane ośrodkowego układu nerwowego, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenie mózgu, czy zapalenie wątroby.

Wirus opryszczki zwiększa ryzyko rozwoju demencji

Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji przeanalizowali związek między zakażeniem wirusem HSV a ryzykiem wystąpienia demencji. Jak stwierdziła dr Erika Vestin: - To, co jest wyjątkowe w tym konkretnym badaniu, to fakt, że uczestnicy są mniej więcej w tym samym wieku, co sprawia, że wyniki są jeszcze bardziej wiarygodne.

W badaniu wzięło udział 1002 osoby mających 70 lat, które były monitorowane pod względem zdrowotnym przez aż 15 lat. Dalej analizowano próbki krwi w celu wykrycia przeciwciał m.in. IgG anty-HSV i anty-HSV-1, poziomów IgG przeciwko HSV i anty-CMV, przeciwciał IgM przeciwko HSV, czy IgG przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV). Zakażenie HSV (lub nosicielstwo HSV) można wykazać obecnością IgG we krwi.

Okazało się, że w trakcie 15 lat badań, u 7 proc. uczestników rozwinęła się demencja, a u 4 proc. pojawiła się choroba Alzheimera. Ponadto analizy wykazały, że 82 proc. uczestników było nosicielami przeciwciał IgG przeciwko HSV.

Po przyjrzeniu się wszelkim zależnościom, w tym statystycznym, naukowcy odkryli, że dodatni wynik na przeciwciała IgG przeciwko HSV jest powiązany z ponad dwukrotnie zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji.

Jednocześnie nie stwierdzono istotnego powiązania z chorobą Alzheimera, mimo że współczynnik ryzyka był taki sam jak w przypadku demencji. Badacze uważają, że niska częstość pojawiania się choroby Alzheimera mogła wpływać na "statystyczną zdolność" do wykrywania powiązań.

Jak powiedziała dr Vestin: - To ekscytujące, że te wyniki potwierdzają wcześniejsze badania. Wynika z nich coraz więcej dowodów, które podobnie jak nasze ustalenia wskazują, że wirus opryszczki pospolitej jest czynnikiem ryzyka demencji.

- Wyniki mogą poprowadzić dalsze badania nad demencją w kierunku leczenia choroby na wczesnym etapie za pomocą powszechnie stosowanych leków przeciw wirusowi opryszczki lub zapobiegania chorobie przed jej wystąpieniem - dodała dr Vestin.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Alzheimer’s Disease .