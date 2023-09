Zjadła na obiad tilapię. Straciła wszystkie kończyny

Zakupy, które kosztowały zdrowie

Robiąc zakupy na lokalnych targach spodziewamy się najczęściej zdrowych produktów od miejscowych dostawców, ale jak pokazuje przypadek Laury Barajas z kalifornijskiego San Jose, lepiej nie kupować tam mięsa czy ryb lub zachować szczególną ostrożność przy ich przygotowywaniu.

40-latka zachorowała kilka dniu po spożyciu kupionej na rynku tilapii, bo ryba okazała się skażona potencjalnie śmiertelnie niebezpieczną bakterią Vibrio Vulnificus. To Gram-ujemny przecinkowiec występujący w środowisku obszarów nadmorskich, w szczególności przy ujściach rzek.

Prawie straciła życie. Była podłączona do respiratora. Wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną. Jej palce były czarne, jej stopy były czarne, dolna warga była czarna. Miała sepsę i niewydolność nerek wyjaśnia w lokalnych mediach przyjaciółka kobiety.

Zakażenie bakterią następuje na skutek spożycia surowych lub niedogotowanych owoców morza, co może prowadzić do poważnej, gwałtownej i ogólnoukładowej infekcji powodującej gorączkę, dreszcze, nudności, hipotensyjny wstrząs septyczny i wtórne zmiany na kończynach albo na skutek kontaktu ze skorupiakiem-nosicielem lub bakteriami obecnymi w wodzie morskiej, co powoduje zakażenia ran.