Obecnie oczy wszystkich zwrócone są na mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywające się w Katarze nad Zatoką Perską. Po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, w mieście Dżedda obserwowane są rekordowe powodzie. Skąd w pustynnym kraju taka ilość opadów?

Dżedda: rekordowe opady i powodzie

Co najmniej dwie osoby poniosły śmierć w wyniku powodzi, które nawiedziły Dżuddę w Arabii Saudyjskiej. Do tego rekordowe opady spowodowały opóźnienia lotów, zamykanie szkół i blokadę drogi do Mekki.

Jak podało Narodowe Centrum Meteorologii Arabii Saudyjskiej opady deszczu w południowej części Dżuddy w czwartek między 8:00 a 14:00, które wyniosły 179 milimetrów, były najwyższymi w historii. Przekroczyły dotychczasowy rekord 70 mm, który padł w 2009 r., kiedy w gwałtownych powodziach zginęły dziesiątki osób.

Dżedda (Dżudda) jest miastem liczącym około czterech milionów mieszkańców położonym nad Morzem Czerwonym, około 70 km na północny zachód do Mekki. Bliskość tego świętego dla muzułmanów miasta sprawia, że Dżudda nazywana jest "bramą do Mekki".



Krajobraz zniszczeń

Zdjęcia opublikowane w czwartek w mediach społecznościowych pokazały samochody zabierane przez potoki wody płynącej ulicami miasta. Międzynarodowe lotnisko King Abdulaziz poinformowało, że część lotów będzie opóźniona, a Oficjalna Saudyjska Agencja Prasowa (SPA) poinformowała przed świtem, że szkoły w mieście będą zamknięte, ponieważ deszcze miały padać przez cały dzień. Oprócz tego szkoły zostały zamknięte w pobliskich miejscowościach Rabigh i Khulais.

Kiedy w mieście są największe opady?

Arabia Saudyjska charakteryzuje się występowaniem klimatu zwrotnikowego suchego (skrajnie suchego). Roczna suma opadu dla tego kraju to zaledwie 100 mm (dla porównania w Polsce jest to wartość 600 mm), natomiast dla Dżuddy 79 mm, przy czym największe ilości opadów przypadają na zimową porę roku: listopad (26 mm), grudzień (15 mm) i styczeń (25 mm). Niewielkich opadów od 2 do 4 mm można się spodziewać również w okresie luty-kwiecień oraz w październiku.

Choć listopad jest najbardziej mokrym miesiącem, to daleko mu do opadów, które obecnie spadły. Choć ze względu na suchy klimat coroczne zimowe opady mogą spowodować niewielkie powodzie, to raz na kilka lat pojawiają się ulewne deszcze przynoszące ogromne szkody.

