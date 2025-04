Pod koniec kwietnia 2025 roku doszło do dużej awarii sieci energetycznej w Hiszpanii, Portugalii i części południowej Francji. Początkowo podejrzewano cyberatak , ale coraz więcej wskazuje na to, że przyczyną blackoutów mogło być mało znane zjawisko fizyczne: wzbudzone drgania atmosferyczne (ang. induced atmospheric vibrations).

Główna przyczyna tych drgań to wyładowania koronowe. Dzieją się one, gdy wokół przewodów pod wysokim napięciem tworzy się pole elektryczne zdolne do jonizacji powietrza. Efektem są naładowane cząsteczki, które mogą emitować słyszalne lub niesłyszalne buczenie. W dużej skali, to "buczenie" może wprawiać w drgania otaczające powietrze - jakby linia energetyczna śpiewała bardzo niskim głosem.