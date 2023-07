Czy w sierpniu będzie ciepło, czy będzie padał deszcz?

Początek sierpnia zapowiada się w większości deszczowo i burzowo. Według prognoz IMGW w poniedziałek w całym kraju będzie pochmurno, deszcze możliwe w centralnej, północno-zachodniej i północnej części kraju oraz w woj. lubelskim i podkarpackim. Temperatura od 18 st. C w zachodniopomorskim do 25 st. C na Podkarpaciu - tam, według najnowszych informacji mogą wystąpić słabe burze.

Kolejne dni bez zmian. We wtorek opady w niemal całym kraju, a na Pomorzu i zachodzie możliwe burze. Na południowym wschodzie może spaść ponad 20 mm deszczu. Najchłodniej w północno-zachodniej części kraju, ok 19-20 st. C, najcieplej na wschodnie, 23 -26 st. C.

W środę deszcz niemal w całym kraju, bez deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich. Najcieplej będzie na południu kraju, do 25 st. C i tam może zagrzmieć.

W czwartek prognozuje się opady w całym kraju, choć jak informuje IMGW, poza północną częścią Polski, gdzie możliwe są burze, nie powinno również zabraknąć słońca.

Piątek pozwoli nieco odpocząć od deszczu. W całym kraju niebo przeważnie umiarkowanie zachmurzone, na północy możliwe przelotne deszcze i burze.

Jaka będzie pogoda w pierwszy weekend sierpnia?

Szykując się wyjazd 5 i 6 sierpnia warto zabrać coś od deszczu i dodatkowe nakrycie. W sobotę całym kraju możliwe opady, miejscami intensywne. Poza tym chłodno, od 18 do 21 st. C. Więcej przejaśnień możemy się spodziewać w niedzielę. Będzie także cieplej, w wielu miejscach termometry wskażą 23-24 st. C.