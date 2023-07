Odkryty rdzeń lodowy na Grenlandii topnieje. Czeka nas katastrofa

Naukowcy niedawno odkryli topniejący rdzeń lodowy znajdujący się pod pokrywą lodową Grenlandii. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy ten rdzeń się topi. Obala to założenia, jakoby większość Grenlandii pozostawała zamarznięta od milionów lat. Świat obecnie zbliża się do punktu, w którym już był 400 000 lat temu.

Zdjęcie Czy na Grenlandii zabraknie kiedyś lodu? / 123RF/PICSEL