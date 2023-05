Nowy Jork zapada się pod ciężarem wieżowców

Kiedy miejsce na budowę nowych domów jest ograniczone, jak w przypadku Nowego Jorku i innych miast położonych na wyspach, możliwość jest tylko jedna - budować w górę. Jak się jednak okazuje, ma ona swoje konsekwencje, które z każdym kolejnym postawionym drapaczem chmur są coraz poważniejsze.

Jak pokazują naukowcy United States Geological Survey i University of Rhode Island, bazując na nowych modelach geologicznych, Nowy Jork zapada się. To zjawisko technicznie nazywane osiadaniem, czyli powolny ruch gruntu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu.

Ma ono wiele przyczyn, ale najczęściej zachodzi po usunięciu materiału leżącego niżej, na skutek naturalnych zjawisk lub działalności człowieka oraz ciężaru, np. obiektów budowlanych. A że nikt nie bada wagi miast i nie bierze jej pod uwagę przy planowaniu kolejnych budynków, to skutki bywają bardzo niepokojące.

Nowe badanie pokazuje, że Nowy Jork na skutek ciężaru swoich wieżowców tonie w tempie 1-2 milimetrów rocznie i choć wydaje się, że to niedużo, to niektóre części miasta opadają znacznie szybciej, a do tego podnosi się poziom mórz, co stwarza coraz poważniejsze zagrożenie powodziowe dla ponad 8 mln ludzi zamieszkujących tę metropolię.

Celem tego artykułu jest podniesienie świadomości, że każdy dodatkowy wieżowiec zbudowany na wybrzeżu, nad rzeką lub jeziorem może przyczynić się do przyszłego ryzyka powodziowego pisze autor badania, Tom Parsons z United States Geological Survey.