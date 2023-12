Jaka będzie pogoda w święta, czy będzie padał śnieg? Jakie będą warunki na drogach, czy uda się bezpiecznie dojechać na Wigilię? Tego typu pytania nurtują wielu Polaków, nie tylko tych, którzy w piątek i sobotę wyruszą w podróż do rodziny. Jaka będzie pogoda w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia?

Jaka będzie pogoda przed świętami?

Od kilku dni Polska znajduje się w zasięgu dynamicznie przesuwających się z zachodu na wschód układów niskiego ciśnienia i związanych z nimi frontów atmosferycznych. W najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie, dlatego powinniśmy się spodziewać raczej pochmurnej aury z opadami deszczu i śniegu, oraz bardzo silnego wiatru osiągającego prędkość nawet 100 km/h nad morzem, a w górach do 140 km/h. Szczególnie ciężkie warunki prognozowane są na sobotę i niedzielę.

W sobotę i niedzielę z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, gdzieniegdzie także marznący deszcz powodujący gołoledź. prognozuje IMGW

Reklama

- Ze względu na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, silny wiatr oraz opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, może być utrudnione podróżowanie zarówno na lądzie (drogi, pociągi), ale też w powietrzu samoloty (ruch lotniczy) jak i morski (sztorm) - ostrzegają meteorolodzy.

Pogoda w Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia. Czy spadnie śnieg?

Po weekendowym ochłodzeniu, podczas którego w wielu miejscach Polski pojawi się śnieg, 25 i 26 grudnia na dwa dni znów temperatura minimalna przekroczy 0 st. C. Jedynie w rejonie Suwałk w świąteczny poniedziałek termometry wskażą -5 st. C, w pozostałej części kraju nawet 8-10 st. C. Nieco chłodniej w drugi dzień świąt - od 4-6 st. C na północnym wschodzie, do 7-9 st. C. na zachodzie.

Zachmurzenie duże, później stopniowo będzie się zmniejszało. Niestety w tym roku nie należy spodziewać się świątecznych opadów śniegu, raczej obudzi nas odgłos stukających w parapet lub dach kropel deszczu.