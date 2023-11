Piękna zima tej jesieni. Gdzie już teraz szukać śniegu w Polsce?

Nie wszyscy są miłośnikami gorących plaż i wypoczywania pod palmami. Niektórzy z wytęsknieniem oczekują na przyjście zimy, żeby móc zobaczyć ośnieżony krajobraz i wybrać się na narty. Na szczęście nie trzeba czekać do grudnia lub stycznia, już teraz można wybrać się w południową część naszego kraju, gdzie czeka na nas zimowy krajobraz.

Gdzie w Polsce już leży śnieg?

Polska leży w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym. Zachodnia część naszego kraju znajduję się pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, a północna Morza Bałtyckiego co sprawia, że generalnie zimy są tam łagodniejsze. We wschodniej Polsce zimy są z reguły chłodniejsze. Ale jest jeden obszar, który nieco wyłamuje się z tej klasyfikacji, mamy tam do czynienia z klimatem astrefowym. Chodzi oczywiście o góry.



Tam temperatura zmienia się wraz z wysokością. Polsce granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości około 2300 m n.p.m., ale strome szczyty Tatr uniemożliwiają gromadzenie się znacznej ilości. Mimo to od strony północnej w wielu miejscach latem możemy spotkać śnieg i to nie tylko w najwyższych górach w naszym kraju. Przykładem są choćby Śnieżne Kotły w Sudetach.

W górach nie tylko dłużej utrzymuje się pokrywa śnieżna, ale również wcześniej zaczyna padać śnieg. Jak informuje IMGW, ten obecny jest już w Karkonoszach i Tatrach. Na Śnieżce (1603 m n.p.m.) pokrywa śnieżna wynosi 6 cm, na Kasprowym Wierchu (1987 m n.p.m.) 12 cm. Śnieg można spotkać również w Dolinie Pięciu Stawów.

W ciągu ostatniej doby (7.00 w niedzielę 5 listopada do 7.00 w poniedziałek 6 listopada 2023 r.) na najwyższym szczycie Sudetów zanotowano ubytek 3 centymetrów pokrywy śnieżnej, natomiast w Tatrach spadło 12 centymetrów.

Czy w górach spadnie śnieg?

Udostępnione przez IMGW czy Karkonoski Park Narodowy w mediach społecznościowych zdjęcia pokazują piękną zimową aurę, którą wiele osób postanowiło wykorzystać, wyruszając na szlak. Czy jest szansa, że dosypie śniegu?

Według prognoz IMGW w najbliższych dniach na południu Polski utrzyma się dodatnia temperatura powietrza z możliwymi przymrozkami w drugiej połowie tygodnia w rejonach podgórskich Karpat. Można spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W pierwszej połowie tygodnia dość silny wiatr w porywach do 110 km/h i słabnący w kolejnych dniach.