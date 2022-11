Do zaskakujących wniosków doszli dziennikarze rosyjskiego opozycyjnego portalu Nowaja Gazieta Europa, którzy po wybuchu wojny uciekli z Rosji.

Na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Rosji wyliczyli, że co piąty zgon zmobilizowanego żołnierza w Rosji miał miejsce przed trafieniem na front.

Główną przyczyną śmierci były alkohol, używki, bójki, wypadki podczas ćwiczeń, czy samobójstwo.

Rosyjskie dane mówią o przypadkach ponad 100 zgonów zmobilizowanych żołnierzy, z czego 23 miało miejsce poza linią frontu. Liczby te są bardzo niedoszacowane i sami dziennikarze twierdzą, że obie mogą być kilkunastokrotnie większe w skali całej mobilizacji.

Reklama

Zdjęcie Jak się okazuje, obok ukraińskich kul to alkoholizm w rosyjskiej armii może być jedną z głównych przyczyn śmierci zmobilizowanych żołnierzy / SERGEY PIVOVAROV / Reuters / © 2022 Reuters

Ilu Rosjan ginie poza linią frontu?

Analiza przeprowadzona przez opozycyjnych dziennikarzy z Nowej Gaziety ujawnia zaskakujące fakty na temat rosyjskiej mobilizacji. Ze wszystkich śmierci zmobilizowanych od 21 września żołnierzy, ok. 20 proc. z miało miejsce poza linią frontu. Dodatkowo obliczono, że niektóre przypadkach, Rosjanie zginęli tylko 9-10 dni od otrzymania listu mobilizacyjnego. Raporty o zgonach potwierdzonych przez rosyjskie ministerstwo pojawiły się już tydzień po rozpoczęciu mobilizacji. Najwięcej zmarłych żołnierzy pochodziło z terenów Uralu.

Liczby, na których Nowaja Gazieta oparła analizę, pochodzą z raportów Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Od początku mobilizacji zanotowało ono ponad 100 zgonów zmobilizowanych żołnierzy i 23 z nich miało miejsce przed trafieniem na front. Są to strasznie zaniżone statystyki i faktycznie mogą być nawet kilkunastokrotnie razy wyższe. Sugeruje to, że 20 proc. zgonów poza linią frontu, można przełożyć na rzeczywistą statystykę zgonów wszystkich zmobilizowanych żołnierzy, a nie tylko propagandowe wartości rosyjskiego ministerstwa.

Zdjęcie Ze względu na zakłamanie oficjalnych rosyjskich raportów, nawet rodziny zmarłych żołnierzy nie mogą się dowiedzieć o tym, co dzieje się z ich bliskimi / SERGEY PIVOVAROV / Reuters / © 2022 Reuters

Alkohol skuteczny w zabijaniu Rosjan jak ukraińskie kule

Na pytanie, co odpowiada za aż 20 proc. zgonów zmobilizowanych żołnierzy, odpowiedź jest dość prosta. Miał to być alkohol, używki, pobicia, wypadki i samobójstwa. Z nich wydaję się, że to alkohol jest głównym powodem śmierci poza frontem. Istnieją zresztą dowody na to, że alkoholizm jest dopuszczany wśród zmobilizowanych żołnierzy. W internecie krąży masa filmów z początku mobilizacji, gdzie widać upijanie nowych żołnierzy.

Skutki tego były opłakane. W wyniku dopuszczenia alkoholu, zmobilizowani żołnierze postanowili odreagować swoją niechęć do mobilizacji na sobie. Od razu pojawiły się doniesienia o licznych bójkach między ludźmi, którzy w przyszłości mieli razem walczyć na wojnie.

Rosyjska mobilizacja idealnie pokazała, że alkohol i szkolenie armii nie idą ze sobą w parze. Dodając jeszcze używki, niekompetencje rosyjskich oficerów i słabe morale, bardzo łatwo zrozumieć mnogość wypadków zmobilizowanych Rosjan. Przez to nie ma co się dziwić, że aż 20 proc. z tych, którzy już zginęli, mogło nawet nie trafić na front.

"Druga armia świata" przegrywa nawet z alkoholem

Doniesienia Nowej Gaziety są także niejako potwierdzane przez szybkie działania rosyjskiego rządu w sprawie pijaństwa zmobilizowanych żołnierzy. Od razu po rozpoczęciu mobilizacji sam Władimir Putin chciał wprowadzić prohibicję w całym kraju, dla sklepów znajdujących się 300 metrów od obiektów wojskowych. Część regionów miała nawet wprowadzić taką prohibicję.

Widać więc, że rosyjska armia sama zdaje sobie sprawę z problemu pijaństwa. Jednak trudno twierdzić przy tym, że sobie z nim poradziła. Oficjalnie mobilizacja już się zakończyła i być może w Rosji już nic sobie nie robią z tego, że duża część żołnierzy ginie, zanim trafi na front.