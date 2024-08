Amerykanie gotowi do obrony Polski

Broń trafia do składowiska otwartego na początku kwietnia 2023 roku przy 33. Bazie Lotnictwa Transportowego. Stanowi element systemu APS-2 (Army Prepositioned Stock-2) czyli całej sieci magazynów armii USA w Europie. Dzięki nim Amerykanie mają dostęp do swojego sprzętu w państwach sojuszniczych. W przypadku ataku na ich terenie mogą więc tylko przetransportować żołnierzy, którzy pobiorą broń z magazynów.

System APS-2 sprawia, że czas, w jakim US Army może wejść do walki na terenie Europy, skraca się z dwóch miesięcy do kilku dni. Dzięki magazynom w Powidzu w obliczu ataku Rosji na nasze terytorium, Wojsko Polskie od razu mogą wesprzeć siły amerykańskie.

Do Polski zjeżdżają czołgi M1A2 SEP v3

Warto zauważyć, że ponad 80 amerykańskich czołgów, które już są w Powidzu to M1A2 Sep v3, najnowsza wersja Abramsa. Posiada zmodyfikowaną konstrukcję wieży z ulepszonym pancerzem i nowoczesne systemy elektroniczne. Chociażby wszyscy członkowie załogi M1A2 Abrams SEP v3 mają nowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, pozwalające na lepszą kontrolę co dzieje się dookoła nich w czasie walki.

M1A2 Abrams SEP v.3 przystosowano do wystrzeliwania najnowszych amerykańskich pocisków M1147 i M829A4. Pierwszy to amunicja programowalna służąca do niszczenia lekko opancerzonych celów, piechoty, budynków i fortyfikacji. Drugi to amunicja przeciwpancerna ze zubożonym uranem, przystosowana do niszczenia najnowszych rosyjskich czołgów T-80BWM i T-90M.

Zdjęcie Czołgi M1A2 Abrams SEP v3 / Sgt. Calab Franklin / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne czołgu M1A2 SEP Abrams v.3:

Długość: 9,77 m

Szerokość: 3,7 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 66,8 t

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: Turbina gazowa Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h Zasięg: 425 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa M256, 42 pociski

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm