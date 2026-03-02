Wojna na Bliskim Wschodzie. Zestrzelono amerykański myśliwiec

Nagranie pokazuje moment spadania myśliwca F-15 nad terytorium Kuwejtu. Widać na nim, jak za maszyną pojawiają się dwa spadochrony, sugerując katapultowanie się pilotów.

Obaj piloci przeżyli. Według dostępnych informacji zostali zabrani przez mieszkańców i przekazani kuwejckim służbom.

Bratobójczy ogień?

Po pierwszych nagraniach z incydentu, do sieci zaczęły trafiać kolejne materiały, sugerujące stratę co najmniej dwóch amerykańskich maszyn na terytorium Kuwejtu. Ministerstwo Obrony Kuwejtu szybko wystosowało oficjalny komunikat, w którym poinformowało o rozbiciu "kilku" amerykańskich statków powietrznych.

Sprawę ostatecznie wyjaśniło Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). W najnowszym komunikacie podało, że na terenie Kuwejtu stracono trzy myśliwce F-15E Strike Eagle. Wszystkie miały paść ofiarą bratobójczego ognia ze strony kuwejckiej obrony przeciwlotniczej. Wszyscy piloci przeżyli i są obecnie pod opieką medyczną

- Trzy amerykańskie samoloty F-15E Strike Eagle, uczestniczące w operacji Epic Fury, spadły nad Kuwejtem w wyniku prawdopodobnego ostrzału własnego. Podczas aktywnych działań bojowych - obejmujących ataki irańskich samolotów, rakiet balistycznych i dronów - myśliwce Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną" - poinformowało CENTCOM.

Amerykanie stracili F-15E

Dwumiejscowy F-15E Strike Eagle to specjalna wersja sławnego myśliwca, przystosowana stricte do prowadzenia operacji uderzenia naziemnego. Może przenosić uzbrojenie o wadze ponad 10 ton w postaci pocisków powietrze-ziemia czy bomb.

F-15E Strike Eagle to jeden z rodzajów samolotów bojowych, jakie Amerykanie sprowadzili na Bliski Wschód w ramach przygotowań do operacji "Epic Fury" - wspólnego ataku USA i Izraela na Iran. O skali tych przygotowań pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Strata myśliwców F-15 miała miejsce trzeciego dnia operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły m.in. Izrael, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem są m.in. amerykańskie bazy w regionie. W jednym z ataków zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

