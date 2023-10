Amerykańskie seriale pełne propagandy Kremla. Oni o to zadbali

Rosja "zmienia" amerykańskie seriale

Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe kanały szerzenia swojej propagandy, The New York Times pisał pod koniec lipca o używaniu gier wideo (np. Minecrafta) i powiązanych z nimi kanałów dyskusyjnych do agitacji usprawiedliwiającej inwazję na Ukrainę.



Teraz dowiadujemy się zaś o "przerabianiu" amerykańskich seriali, bo jak czytamy w Kyiv Post, studio "Rudub", które udostępnia rosyjskim widzom pirackie wersje zachodnich seriali, zaczęło specjalizować się w specjalnych "tłumaczeniach".



Ich popisy można usłyszeć m.in. w The Morning Show (co ciekawe, Apple TV+ to jedna z niewielu zachodnich usług wciąż działających w Rosji po inwazji na Ukrainę), czyli serialu z udziałem takich hollywoodzkich sław, jak Jennifer Anniston, Reese Witherspoon czy Steve Carrell.

