W ostatni poniedziałek została zaprezentowana platforma testowa, która ma być punktem wyjścia w opracowaniu Ghost Sharka. UUV ma być stosunkowo niedrogi, autonomiczny i oszczędny w pobieraniu energii. Ponadto będzie mógł wykonywać zarówno misje rozpoznawcze, jak i brać udział w bezpośrednim ataku na wrogie cele. Dodatkowo ma wspierać również różnego rodzaju misje niewojskowe.

Koszt projektu szacowany jest na około 100 mln dolarów. Zaprezentowane stanowisko testowe nosi nazwę Dive-LD i będzie kamieniem węgielnym do stworzenia Ghost Sharka. Platforma ta będzie wykorzystana do testowania, eksperymentowania i walidacji potencjalnych możliwości systemowych. Poza tym będzie ona interaktywna, dzięki czemu ewolucja systemu będzie przebiegać stopniowo.

Dive-LD waży 2,8 tony i ma długość prawie 6 metrów. Zewnętrzna powierzchnia została dosłownie wydrukowana (za pomocą sprzętu do drukowania 3D). Sprzęt ten będzie w stanie prowadzić autonomiczne misje na głębokości aż 6 km przez okres do 10 dni. Jak informują eksperci, przyszły Ghost Shark ma osiągnąć wielkość autobusu, przez co pewne parametry ulegną zmianie.