Autonomiczne okręty wojenne przestają być jedynie futurystyczną wizją. Podczas targów Sea Air and Space w Maryland firma Eureka Naval Craft oraz australijski specjalista od autonomii morskiej, Greenroom Robotics, zaprezentowali najnowocześniejszy autonomiczny okręt szturmowy świata - AIRCAT Bengal MC.

Nowa jednostka mierzy 36 metrów długości i potrafi zabrać na pokład aż 40 ton ładunku. Rozpędza się przy tym do imponujących 50 węzłów, czyli około 92 km/h. Za autonomiczne sterowanie odpowiada oprogramowanie Greenroom Advanced Maritime Autonomy (GAMA), opracowane i przetestowane wcześniej na australijskich jednostkach patrolowych w ramach projektu Patrol Boat Autonomy Trial (PBAT).

AIRCAT Bengal MC to nie tylko szybki ścigacz. Dzięki modułowej konstrukcji i zaawansowanej sztucznej inteligencji może pełnić funkcje transportowca wojsk, jednostki wsparcia desantu, platformy walki elektronicznej, transportera dronów, a także stawiacza i niszczyciela min . Na pokładzie znajdzie się też miejsce dla załogi , jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani prezentacją AIRCAT Bengal MC - powiedział Bo Jardine, dyrektor generalny Eureka Naval Craft. - To zaawansowany technologicznie, szybki okręt, który może działać z załogą lub bez niej. Jest naszpikowany uzbrojeniem, zdolny do odpalania pocisków manewrujących Tomahawk oraz rakiet przeciwokrętowych Naval Strike Missile (NSM).

Według Jardine’a nowy okręt ma zrewolucjonizować rynek jednostek tej klasy. W porównaniu do tradycyjnych korwet i fregat Bengal MC jest nie tylko tańszy w produkcji dzięki zastosowaniu modułowej budowy, ale także bardziej ekonomiczny w eksploatacji. Oznacza to niższe koszty paliwa, konserwacji oraz napraw.

AIRCAT Bengal MC zasili flotę Eureka Naval Craft, w której znajdują się już takie jednostki jak Bengal, Lynx, Jaguar czy Panther. Wszystkie są zaprojektowane tak, by zapewnić lepszy stosunek prędkości do masy, niższe zużycie paliwa, mniejszą emisję i większy komfort pracy załogi - wszystko to w służbie precyzyjniejszego prowadzenia działań bojowych i zwiększenia skuteczności operacji morskich.