Będzie nowy polski Piorun. W sekundę strąca samoloty i śmigłowce

Polska broń robi prawdziwą furorę w Ukrainie

Ale to nie wszystko, Kowalczuk wspomniał też o systemie Grzmot. Gabarytowo ma być większy od Pioruna z systemem naprowadzania o zasięgu kilkunastu kilometrów. Ma on docelowo zastąpić poczciwe Osa-AKM-P1 "Żądło". Pierwsze testy Grzmota mają rozpocząć się na wiosnę przyszłego roku, a wdrożenie do Wojska Polskiego w ciągu następnych 3 lat.

Kowalczuk ujawnił też, że w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, powiększeniu NATO, nowych zagrożeń i większych wydatków rządu na zbrojenie, firma Mesko podejmie ścisłą współpracę z armią i firmami ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej odnośnie zwiększenia i przyspieszenia produkcji nowej broni m.in. na potrzeby polskiej armii oraz klientów z innych krajów Europy i świata.

Zestaw przeciwlotniczy Piorun ma masę 16.5 kg, składa się z 10.5 kg pocisku rakietowego, wyrzutni, mechanizmu startowego i naziemnego bloku zasilania. Jak czytamy na witrynie zakładów Mesko, system przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością 1440 km/h na wysokości od 10 do 4000 metrów i odległości od 500 do 6500 metrów.