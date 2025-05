A czemu ma to takie znacznie? Woleai to miasto i atol składający się z dwudziestu dwóch wysepek, położony w zachodnim łańcuchu archipelagu Karolinów na Pacyfiku, który administracyjnie stanowi dystrykt legislacyjny stanu Yap w Mikronezji. A ta należy do tzw. Freely Associated States, czyli grupy trzech niezależnych państw wyspiarskich na Pacyfiku, razem z Palau i Wyspami Marshalla, które zawarły specjalne umowy o wolnym stowarzyszeniu (COFA) ze Stanami Zjednoczonymi.