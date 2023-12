Chiny pokazały potężną broń. Może trafić na Ukrainę

Chińczycy mają potężną broń przeciwpancerną

Chińczycy chwalą się, że HJ-12 Red Arrow to broń uniwersalnego zastosowania w najbardziej ekstremalnych misjach bojowych. Oznacza to, że przenośne wyrzutnie można instalować zarówno na pojazdach, jak i platformach przenośnych i używać je podczas przeróżnych warunkach pogodowych. Wyróżnia go też podwójny system poszukiwania celów, a mianowicie na podczerwień i falami milimetrowymi.

Największym problemem dla czołgów wroga będzie głowica kumulacyjna pocisku, która jest zdolna do przebicia do 1100 mm homogenicznej pancernej stali (RHA), nawet przy zastosowaniu pancerza reaktywnego (ERA). Jeszcze ciekawszy jest zasięg tej broni. Chińczycy mówią o maksymalnym na poziomie 4000 metrów i minimalnym do 100 metrów. Tymczasem samym chińskim żołnierzom ułatwi pracę system fire-and-forget. Oznacza to, że żołnierz odpala pocisk, a on już sam trafi w cel w najmniej osłoniętym miejscu.

HJ-12 to pogromca czołgu na miarę XXI wieku

Eksperci mówią, że Państwo Środka mogli opracować w postaci HJ-12 Red Arrow najpotężniejszą na świecie wyrzutnię pocisków przeciwpancernych na miarę XXI wieku. Jeśli prognozy amerykańskiego CIA sprawdzą się, pierwsza o możliwościach tej broni może przekonać się armia Tajwanu.

Na razie nie wiadomo, czy Chiny potajemnie dostarczą HJ-12 Red Arrow armii rosyjskiej do wykorzystania w walkach na Ukrainie, ale jest to mało prawdopodobne. Chiny ograniczają swoją pomoc Rosji, ale nie oznacza to, że broń Państwa Środka nie znajduje się w Ukrainie. Ostatnio Ukraińscy żołnierze odkryli skład broni, w którym znajdowały się chińskie pociski moździerzowe.