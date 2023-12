Rosjanie przejęli w Ukrainie potężny amerykański wóz bojowy

Rosjanie przejęli pierwszy wóz bojowy piechoty M2A2 Bradley

Co ciekawe, po przejęciu je posiadał, co oznacza, że rosyjscy eksperci od technologii wojskowych już zdemontowali te elementy w celu dokładnego ich zbadania. To zła wiadomość nie tylko dla Ukraińców, ale również dla Amerykanów. Rosjanie będą mogli bowiem przygotować broń, która będzie w przyszłości skutecznie radziła sobie z tymi pojazdami.

Z opublikowanego filmu wynika również, że Bradley został mocno uszkodzony, ale silnik i najważniejsze systemy są sprawne. Na pewno Rosjanie nie będą mogli go używać na froncie. Jednak na pewno uczynią z niego dobry użytek na potrzeby poprawienia jakości swoich pojazdów bojowych i opancerzonych.