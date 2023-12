Ogromna desperacja Rosjan w obronie Krymu

Pociski 9M96E2 są naprowadzane aktywnie radiolokacyjnie. Według podanych informacji, mają one zasięg 60 km. Wysokość rażenia zależy od rodzaju pocisku. W przypadku celów aerodynamicznych jest to od 10 metrów do 30 km, a balistycznych od 2 do 25 km. Wystrzelone z systemu pociski osiągają prędkość 6 Machów. S-350E może likwidować do 16 celów aerodynamicznych lub 12 celów balistycznych jednocześnie.

System S-350 może również wykorzystywać pociski 9M96E1. Te mają zasięg 120 km. Wyrzutnia może również korzystać z lekkich rakiet 9M100 o zasięgu 10 km, zabierając cztery tego typu pociski w miejsce pojedynczej rakiety 9M96, co zwiększa jednostkę ogniową umożliwiając oddanie 48 zamiast 12 odpaleń.

Wysyłka tych systemów na Ukrainę i lokalizowanie ich blisko linii frontu oznacza, że rosyjska armia ma poważne problemy z ochroną swoich wojsk, składowisk broni i strategicznych obiektów. Prawdopodobnie Rosjanie obawiają się, że gdy zimą Ukraińcy spróbują przeprawić się przez Dniepr i zajmą nowe tereny prowadzące na Krym, potrzeba będzie skuteczniej neutralizować rakiety wysyłane na cele na półwyspie.