Ukraińcy zniszczyli aż 95 rosyjskich samolotów

Co ciekawe, Su-24 wykorzystują z powodzeniem również Ukraińcy. Służą im one np. do przeprowadzania ataków na cele rosyjskie za pomocą podwieszanych do nich pocisków dalekiego zasięgu StormShadow/SCALP. Kilka dni temu, SZU pochwaliły się też, że dzięki systemom Patriot udało się nie tylko zniszczyć aż 15 potężnych rosyjskich pocisków hipersonicznych Kindżał i dziesiątki innych rakiet balistycznych, ale również nawet pięć bardzo drogich rosyjskich samolotów.

Samolot bombowy Su-24 powstał jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. W sumie zakłady Suchoja wyprodukowały 1200 sztuk tych maszyn w różnych wersjach. Ten dwusilnikowy bombowiec frontowy o zmiennej geometrii skrzydeł, jest zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych, również w nocy. Samolot jest zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Su-24 może odbywać loty z prędkością 1315 km/h i oferuje zasięg 2780 km. Na pokład może zabrać 8000 kg uzbrojenia.