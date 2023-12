Ukraina pozbawiona przez USA potężnych pocisków ATACMS

Rosyjska odpowiedź na pociski ATACMS

Amunicja kasetowa RBK-500U Drel, często określana jest mianem "deszczu śmierci", ponieważ jest zrzucana z dużej wysokości przez samoloty. Pociski RBK-500U Drel mają zasięg od 30 do 50 kilometrów. Są odpalane bezpośrednio z samolotów z wysokości ok. 14 tysięcy metrów. Atrybutem tej broni jest głowica pocisku, która ma masę 500 kilogramów. W jej wnętrzu można umieścić najróżniejsze typy podpocisków, a wśród nich przeciwpancerne.

Wyrządziły one spore szkody po stronie ukraińskiej w okolicach Awdijiwki, głównie wśród żołnierzy działających na polu walki. Dlatego Waszyngton na razie wstrzymał wysyłanie kolejnych pocisków ATACMS i analizuje sytuację. SZU jednak otrzymały potwierdzenie, że będą kolejne dostawy, ale na razie nie wiadomo kiedy. Jest wielce prawdopodobne, że nastąpi to w okresie zimowym.

Rosja szykuje się do wielkiej zimowej ofensywy

Ukraina używa konkretnie wariantu M39 (ATACMS Block I) z naprowadzaniem inercyjnym, który ma zasięg około 160 km i przenosi 950 bomb przeciwpiechotnych i przeciwpancernych M74. W latach 1990-1997 wyprodukowano ich 1650 egzemplarzy, a następnie zakończono produkcję na rzecz M39A1. Co ciekawe, M39 to jedyny wariant ATACMS, z którego można strzelać ze wszystkich wariantów wyrzutni M270 i M142, co z pewnością było jednym z czynników decydujących o przekazaniu go Ukrainie.

Od jakiegoś czasu pojawiają się niepokojące informacje, że rosyjska armia przygotowuje się do potężnej ofensywy na wschodzie Ukrainy. Może to nastąpić już na początku roku, gdy Ukraina dostanie pierwsze myśliwce F-16. Kreml miał zgromadzić 350 tysięcy żołnierzy oraz kilkaset czołgów i wozów bojowych. Dodatkowo coraz częściej realizowane są ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną Ukrainy.