Chiny tworzą broń AI, która potrafi wyjaśnić swoje decyzje bojowe

Jedną z istotnych przeszkód na drodze do rozwoju sztucznej inteligencji jest brak akceptacji i zaufania społecznego, zwłaszcza jeśli chodzi o jej wojskowe zastosowania. To właśnie z tego powodu kolejne kraje decydują się na oficjalne rozstrzygnięcia w tym zakresie i wystarczy tylko wspomnieć, że w Unii Europejskiej rozwiązania oparte o AI nie mogą działać autonomicznie. Za każdą podejmowaną decyzją musi stać człowiek, który bierze za nią odpowiedzialność, co wynika m.in. z problemu tzw. czarnej skrzynki.



O co tu chodzi? O to, że sztuczna inteligencja nie zawiera w swoim sposobie funkcjonowania informacji o tym, jak osiągnęła postawiony przed nią cel i na jakiej podstawie podejmowała decyzje. I to właśnie próbują zmienić chińscy naukowcy, którzy stworzyli wojskowe AI, które jest w stanie wyjaśnić podejmowane przez siebie na polu bitwy decyzje. Jak informuje South China Morning Post, ten inteligentny system walki powietrznej zapewnia wgląd w swoje strategiczne rozumowanie, zwiększając zrozumienie AI i poprawiając współpracę z człowiekiem w krytycznych operacjach wojskowych.

AI potrafi wyjaśnić podejmowane decyzje

I jeśli tak faktycznie jest, mamy do czynienia z przełomem, którego nie były w stanie dokonać nawet Stany Zjednoczone. Co prawda USA jako pierwsze zainicjowały integrację sztucznej inteligencji z walką powietrzną, ale nie informowały głośno, że przezwyciężyły te wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w swoim nowym myśliwcu F-16 wyposażonym w AI, więc teraz rywalizacja na linii Pekin-Waszyngton na pewno nabierze nowych kolorów.