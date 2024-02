"Chodzi o człowieczeństwo i uczciwość". Szwedzkie bestie CV90 dla Ukrainy

Stridsfordon 90 dla Ukrainy

Combat Vehicle 90 (CV90), znane też jako Stridsfordon 90 (Strf 90), to wyjątkowa szwedzka platforma gąsienicowa, która może zostać łatwo przystosowana do różnych zadań bojowych, m.in. służyć jako transporter opancerzony czy bojowy wóz piechoty wyposażony w armaty różnego kalibru. Jej początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to szwedzka armia zgłosiła zapotrzebowanie na rodzinę pojazdów o wspólnej bazie, w skład której wchodzą transporter opancerzony, bojowy wóz piechoty, wóz przeciwlotniczy, moździerz samobieżny, wóz dowodzenia i wóz obserwacyjny.

Zgodnie z założeniami Stridsfordon 90 zapewnia więc dobrą manewrowość, może operować w najtrudniejszych nawet warunkach, wykazuje dużą skuteczność zwalczania lekko i średnio opancerzonych celów, pozwala na stosowanie przeciwpancernych pocisków kierowanych, oferuje dużą odporność na pociski artyleryjskie i wybuchy min, a także łatwość obsługi i mobilność operacyjną (transport kolejowy i drogowy).