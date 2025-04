Według raportu BBC, Bars dysponuje zasięgiem nawet do 800 kilometrów, czyli podobnie jak ujawniony wcześniej model Piekło jest klasyfikowany jako broń średniego zasięgu, co umożliwia precyzyjne uderzenia na strategiczne cele daleko za linią frontu. Jednostka jest przy tym trudna do wykrycia i zneutralizowania przez tradycyjne systemy obrony powietrznej , głównie dzięki wysokiej prędkości poddźwiękowej, kompaktowym turbowentylatorom oraz aerodynamicznej konstrukcji kadłuba przypominającej drona.

Bars to efekt innowacji ukraińskiego sektora prywatnego, zaprojektowany z myślą o masowej produkcji w warunkach wojennych, co czyni go szczególnie wartościowym w kontekście wojny na wyniszczenie. Obserwatorzy nie mają wątpliwości, że drony-rakiety tego typu, czyli jeszcze Piekło, Palianytsia czy Ruta, to element nowej strategii Kijowa opartej na asymetrycznej przewadze technologicznej.