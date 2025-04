Chiny coraz intensywniej przygotowują się do wojny o Tajwan. Eksperci nie mają złudzeń, że materiał filmowy, który pojawił się właśnie w serwisach społecznościowych i wywołał mnóstwo kontrowersji, jest tylko potwierdzeniem przerażających planów władz w Pekinie dotyczących odzyskania władzy nad swoją, jak to mówią, "zbuntowaną prowincją" .

Z-10 to chiński śmigłowiec szturmowy, opracowany przez Changhe Aircraft Industries Corporation, przeznaczony głównie do zwalczania celów pancernych, z dodatkowymi zdolnościami do walki powietrze-powietrze. Wprowadzony do służby w 2009 roku, jest kluczowym elementem lotnictwa wojsk lądowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Maszyna powstała przy wsparciu rosyjskiego biura Kamowa, które dostarczyło wstępny projekt w 1995 roku, choć dalsze prace prowadzono w Chinach.