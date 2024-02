Dopadnie ich ukraińska "Furia". Rosja musi uważać na ten robo-czołg

Przez pierwsze miesiące wojny w Ukrainie temat dronów skupiał się na bezzałogowych statkach powietrznych, m.in. obecnych na froncie niemal od samego początku tureckich Bayraktarach TB2. Z czasem Kijów zaczął jednak doceniać również możliwości jednostek pływających, zarówno nawodnych, jak i podwodnych, o których zrobiło się głośno za sprawą udanych ataków na mosty oraz rosyjskie okręty i tankowce.



W ostatnich miesiącach coraz więcej uwagi poświęca się zaś dronom lądowym, które regularnie pojawiają się w doniesieniach z frontu. Widzieliśmy już ukraińskie zdalnie sterowane rozwiązania do układania min oraz rozminowywania terenu, a później dołączyły do nich kolejne eksperymentalne urządzenia, w tym kamikadze czy wyposażone w wieżyczki strzeleckie. Mówiąc krótko, Ukraina poczyniła w ostatnich miesiącach ogromne postępy w zakresie jednostek bezzałogowych i rozszerzyła swoją działalność o platformy lądowe - dziś możemy zaś oglądać kolejny przykład.

Ukraina chwali się robotyczną "Furią"

To bezzałogowy pojazd naziemny (UGV) o nazwie "Furia", który został wyposażony w karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm i zaprojektowany tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania operacji wojskowych. Jest zbudowany na podwoziu kołowym z napędem na wszystkie koła, zoptymalizowanym do intensywnych zadań wojskowych w trudnym terenie i działa na zasadzie mobilnej wieży zdolnej do wykonywania manewrów dywersyjnych i określania pozycji wroga.

Zaprojektowany z wyraźnym naciskiem na użyteczność bojową, pojazd ma nisko położony środek ciężkości i strategicznie zintegrowane systemy uzbrojenia, aby zminimalizować jego profil i zmaksymalizować trwałość. Konstrukcja kół zapewnia odporność na uszkodzenia, zapewniając ciągłość działania nawet pod wrogim ostrzałem, a jego pancerz jest odporny na standardowy ogień z broni ręcznej, z wyjątkiem amunicji przeciwpancernej.