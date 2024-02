Jest stary, ale na Rosję wystarczy. Ukraińcy chwalą się KS-19

KS-19 to już staruszek, ale ciągle daje radę

KS-19 to holowana armata przeciwlotnicza konstrukcji radzieckiej, która została wprowadzona do służby w 1947 roku. Wymaga zewnętrznego środka transportu (zazwyczaj gąsienicowego ciągnika artyleryjskiego AT-S Medium lub AT-T Heavy) i została zaprojektowana do trafiania celów powietrznych pociskami odłamkowo-burzącymi. KS-19 może trafiać cele na wysokości maksymalnie 8 km i odległości 21 km, charakteryzując się przy tym szybkostrzelnością na poziomie 15 pocisków na minutę.



Co jednak ciekawe, chociaż KS-19 z założenia jest działem przeciwlotniczym, to CIA już w 1969 roku deklarowało, że sprawdza się całkiem dobrze w wojnie lądowej, wykazując dużą skuteczność przeciw lekkiemu pancerzowi i innym celom naziemnym. I wydaje się, że Ukraińcy wykorzystują je w taki właśnie sposób, a przynajmniej tak sugerują doniesienia z frontu - jakiś czas temu widzieliśmy zdjęcia tego wyposażenia z nisko skierowanymi lufami, co wyklucza raczej polowanie na cele latające.