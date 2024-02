Ukraińcy nasłali na Rosjan "Wampiry". To ich debiut bojowy

Wampiry bronią ukraińskiego nieba

Mowa o systemie antydronowym wzmacniającym zdolności obronne Ukrainy przed zagrożeniami powietrznymi, który został opracowany przez L3Harris. To przenośny zestaw, który można zainstalować w większości pojazdów z platformą ładunkową, w tym pick-upach, w celu wystrzelenia pocisków Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) lub innej amunicji naprowadzanej laserowo.

VAMPIRE składa się z czterorurowej wyrzutni, stabilizowanego systemu celowniczego, wieżyczki z czujnikami oraz kamerami elektrooptycznymi i kamerami na podczerwień, a także dodatkowego zasilania. Jak deklaruje producent, można go zainstalować na wybranym pojeździe w ok. dwie godziny, a potrzeba do tego jedynie dwóch osób i standardowych narzędzi.

Zdjęcie VAMPIRE można zamontować na wielu pojazdach. To tani i skuteczny system do walki z dronami / za Defence-Blog / domena publiczna

VAMPIRE. Co jeszcze wiemy o systemie?

Pociski Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) pierwotnie były wykorzystywane przez amerykańską armię do zwalczania celów naziemnych (mamy tu do czynienia z zestawem zmieniającym niekierowane pociski Hydra 70 w broń precyzyjnego rażenia), ale w czerwcu 2021 r. zostały pomyślnie przetestowane również jako rozwiązanie do zwalczania dronów (C-UAS).



W tej wersji pociski są wyposażone w zapalnik zbliżeniowy umożliwiający przechwytywanie bezzałogowych statków powietrznych mniejszym kosztem niż inne metody, a dzięki laserowemu naprowadzaniu, które aktywuje się po wystrzeleniu, namierzanie celu przed wystrzeleniem nie jest konieczne. I wygląda na to, że miotane z VAMPIRE świetnie radzą sobie z irańskimi Shahedami-136, bo strącenie tej właśnie jednostki oglądamy na załączonym filmie.