Rosyjska armia udoskonaliła technologię pozwalającą całkowicie sparaliżować elektronikę ukraińskich dronów, które po wysłaniu w ich kierunku silnego sygnału magnetycznego zaczęły bezradnie spadać na ziemię. Potem przyszła kolei na pociski samosterujące.

Ekspert Bryan Clark zauważył, że z czasem Rosjanie nauczyli się zakłócać systemy GPS, w które są wyposażone zachodnie pociski. Kolejną taktyką było chwilowe tłumienie rosyjskich sygnałów radarowych, których Ukraina używała do identyfikacji celów ataków. Efekt był błyskawiczny i wystrzelone przez Ukrainę pociski nie docierały do celu.

O nowej taktyce Rosjan Ukraińcy przekonali się boleśnie już w maju, kiedy kilka ataków przeprowadzonych za pomocą systemów rakietowych HIMARS okazało się nieskutecznych. Wystarczyło, że Rosjanie nauczyli się skutecznie zagłuszać im sygnał GPS, a pociski traciły możliwość korekty toru lotu i chybiały celu. Decydującym momentem w wojnie elektronicznej z Ukrainą okazało się wprowadzenie modyfikacji do rosyjskiego systemu R-330Ż Żytiel. Służy on do zagłuszania naziemnych i powietrznych stacji łączności, a także potrafi zakłócać sygnał nawigacji satelitarnej. Automatycznie wykrywa, namierza i analizuje źródła emisji radiowej w zakresie 12 pasm i ma imponujący zasięg.

System ma możliwość zagłuszania naziemnych celów w promieniu 20-25 km. Jeśli jego zadaniem jest sparaliżowanie wrogiego drona czy pocisku, to wtedy jego skuteczny zasięg działania wynosi nawet 50 km.



Zdjęcie R-330Ż Żytiel / zdjęcie: Wikipedia / domena publiczna

R-330Ż Żytiel znakomicie radzi sobie z amerykańskimi systemami JDAM, które przymocowuje się do standardowych, niekierowanych bomb o wadze od 220 do ponad 900 kilogramów. To sprawia, że przekształcają się w broń precyzyjnego rażenia.

R-330Ż Żytiel może zagłuszać sygnał GPS w promieniu 30 km. W przypadku broni takiej jak bomby JDAM, które używają tylko odbiornika GPS do naprowadzania ich na cel, system jest wyjątkowo skuteczny. Bryan Clark, starszy pracownik Hudson Institute, amerykańskiego think tanku w wywiadzie dla BBC.

Informacje o nowych, skutecznych systemach walki elektronicznej wprowadzonych przez Rosjan nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Wojna z natury rzeczy sprawia, że broń użyta do walki szybko ulega modyfikacji i jest udoskonalana. Najsłabszym punktem okazały się systemy satelitarnej lokalizacji GPS.