BDK-91 Olenegorski należy do okrętów desantowych klasy Ropucha

BDK-91 Olenegorski jest okrętem desantowym projektu 775 (zgodnie z kodyfikacją NATO - Ropucha), który wchodzi w skład 121 Brygady Okrętów Desantowych we Flocie Północnej. Statek został zbudowany w Polsce w Stoczni Północnej w Gdańsku w okresie komunistycznym. Obecnie stocznia nosi nazwę Remontowa Shipbuilding. Okręty projektu 775 były budowane w naszym kraju dla Marynarski Wojennej ZSRR.

Okręt został uruchomiony 30 czerwca 1976. Jego długość wynosi ponad 112 metrów, a szerokość nieco ponad 15 metrów. Napędzany jest przez dwa silniki Zgoda-Sulzer 16ZVB40/48 o łącznej mocy 19200 KM, które umożliwiają osiągnięcie prędkości około 18 węzłów. Według dostępnych informacji okręt przy pełnych zbiornikach paliwa mógłby pokonać 3400 mil morskich (przy 18 węzłach).

Statek może pomieścić 98 osób załogi. W skład uzbrojenia wchodzą dwa podwójne działa artyleryjskie AK-725 57 mm, dwie wyrzutnie systemu rakiet wielokrotnego startu A-215 Grad-M oraz wyrzutnie przenośnego przeciwlotniczego systemu rakietowego Strela-2. Ponadto na pokładzie o powierzchni 630 metrów kwadratowych można umieścić do 500 ton ładunków i sprzętu wojskowego (w tym czołgi i inne pojazdy opancerzone), a także 225 spadochroniarzy.

Okręt przeznaczony jest do transportu żołnierzy i ładunków wojskowych drogą morską oraz do lądowania sił desantowych na niewyposażonym wybrzeżu. Okręty Ropucha mają rufowe i dziobowe drzwi do załadunku i rozładunku.