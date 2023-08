Trenowali na zwierzętach?! Tak Rosja szkoliła chirurgów do wojny

Amerykańskie i brytyjskie agencje wywiadowcze zdawały sobie sprawę, że Rosja na początku 2022 roku zaczęła gromadzić swoje wojska na granicy z Ukrainą i były w posiadaniu informacji o planowanej przez Władimira Putina inwazji, ale nie miały pewności, czy Moskwa się na nią zdecyduje. Naczelny chirurg brytyjskich sił zbrojnych, generał dywizji Tim Hodgetts, przekonuje jednak w wywiadzie dla The Economist, że były przesłanki wskazujące, że tak właśnie będzie, a chodzi o "poruszenie" w zakresie medycyny polowej:

Medyczne wskaźniki i ostrzeżenia zwiastują wojnę.

Putin był gotowy na ofiary. Pytanie tylko, jak wiele?

Hodgetts informuje o organizowanych przed wybuchem wojny uniwersyteckich zbiórkach krwi czy rozstawianiu szpitali polowych, gdzie chirurdzy ćwiczyli ratowanie życia w terenie. Rosja najpierw przeniosła szpitale polowe w pobliże granicy, a następnie umożliwiła chirurgom praktykowanie tam rzemiosła. W jaki sposób? Jako że większość chirurgów nie ma praktycznego doświadczenia w leczeniu obrażeń powstałych w wyniku działań wojennych, przed wojną trenowali na dużych zwierzętach pod narkozą (śmiało można zakładać, że chodzi o zwierzęta gospodarskie). Co więcej, na rosyjskich uniwersytetach odbywały się również zbiórki krwi, co powinno być ostatnim dzwonkiem alarmowym, bo czerwone krwinki żyją tylko sześć tygodni, jeśli nie są zamrożone, więc takie akcje mogą sugerować szybki atak.

