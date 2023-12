Zdjęcie Dron UJ-22, produkcji firmy UkrJet stał się gorącym tematem wśród osób śledzących konflikt. Ta wielozadaniowa maszyna powstała jeszcze przed wojną i wiadomym było, że może lecieć na odległość nawet 800 kilometrów. Zaprojektowano ją z myślą o lotach zwiadowczych, jednak Ukraińcy znaleźli dla niego zastosowanie jako amunicja krążąca, podwieszając materiały wybuchowe. Pierwsze ataki na tereny w głąb Rosji w pierwszej połowie 2023 przeprowadzono właśnie z wykorzystaniem UJ-22. Niemniej nie cieszyły się aż tak dużym sukcesem taktycznym. Zamiast tego cieszyły się sukcesem wizerunkowym. Rosjanie przekonali się, że Ukraińcy mogą być bliżej niż zakładali przed wojną. / @Tendar / Twitter

Wystarczyło aby jeden dron zbliżył się do Moskwy, aby wzbudzić strach wśród Rosjan. W rosyjskiej stolicy pojawiły się dodatkowe systemy obrony powietrznej. Niektóre umieszczano nawet na budynkach administracji, m.in. na dachu rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Kremlowskie władze nie były w stanie udawać, że perspektywa posiadania przez Ukraińców dronów dalekiego zasięgu naprawdę ich przeraziła. Dobitnie przypomniał o tym maj. Na początku miesiąca jeden dron wybuchł tuż nad Kremlem. Od razu Rosjanie oskarżyli o to Ukraińców, nawet gdy nie było na to dobitnych dowodów.

Rosyjskie władze pokazywały swoją panikę także odnosząc się do "domniemanego" zagrożenia ze strony ukraińskich dronów w Moskwie podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Ukraińcy dosłownie weszli Putinowi do głowy, dając sygnały, że mogą dokonać jakiegoś ataku, kompromitując Rosję. Dlatego wprowadzono na paradzie dodatkowe środki bezpieczeństwa. Gdy ostatecznie Ukraińcy niczego nie zrobili 9 maja, część osób wierzyła, że to właśnie przez stworzony przezeń strach, Rosjanie przeprowadzili "najbiedniejszą" paradę zwycięstwa w historii. Niemniej zaskoczenie przyszło 30 maja, kiedy minimum osiem ukraińskich dronów dotarło do rosyjskiej stolicy, gdzie część rozbiła się na południowym zachodzie miasta. Był to moment, gdy Kijów zademonstrował całemu światu, że jest zdolny do skoordynowanego ataku pod gardłem Putina.

Jesteśmy bliżej niż myślicie...

To właśnie też od maja Ukraińcy zintensyfikowali swoje ataki na odległe tereny w głąb Rosji. Sami mieszkańcy Moskwy mogli obserwować naloty ukraińskich dronów w lipcu, sierpniu i listopadzie, gdzie pomimo wysiłków obrony powietrznej, część maszyn dolatywała do celu. Kolejne ataki Ukraińców były możliwe dlatego, że w końcu udało im się na tyle rozwinąć swój program dronów dalekiego zasięgu, że mieli już maszynę specjalnie zaprojektowaną do takich akcji, jakim jest UJ-26 Bóbr.

Zdjęcie Dron UJ-26 Bóbr. To właśnie on najprawdopodobniej był tajnym projektem, który został zaprezentowany 17 października. Po raz pierwszy zostały zauważone w marcu w regionie Tuły i to one stały za atakiem z 30 maja. Bóbr może lecieć na odległość aż 1000 kilometrów. Już jednak trwają pracę nad zwiększeniem zasięgu. Gdy drony te zaczęły nawiedzać Rosję, stały się jednym z głównych tematów wśród mieszkańców, którzy często nie dowierzali, że coś może naruszyć ich spokój. / @Maks_NAFO_FELLA / Twitter