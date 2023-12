Drony dalekiego zasięgu AQ 400 Scythe

AQ 400 Scythe to drony dalekiego zasięgu, do 750 kilometrów, przeznaczone do wystrzelenia z krótkich pasów startowych bądź specjalnych katapult. Masa startowa wynosi 100 kg, w tym zdolne są do przenoszenia ładunków o masie do 32 kilogramów, jednak producent ma w planach zwiększenie ich możliwości nośnych do 70 kilogramów, jednak kosztem zasięgu. Rozpiętość skrzydeł wynosi 2,3 m a prędkość przelotowa 144 km/h.