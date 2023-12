NASAMS. System chroniący prezydenta USA

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) to norwesko-amerykański system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, który wszedł do służby w 1998 roku. Standardowa bateria systemu ma od trzech do czterech wyrzutni, każda z sześcioma rakietami. Jeden batalion systemów NASAMS kontroluje aż 72 rakiety. Wszystkie mogą zostać wystrzelone w różne cele w ciągu tylko 15 sekund.

NASAMS korzysta z rakiet powietrze-powietrze AIM-9X oraz AIM-120 AMRAAM. Dzięki tym drugim mogą razić samoloty, helikoptery i drony na odległość ponad 30 kilometrów i pułapie 21. W podstawowej wersji systemy NASAMS używają radarów AN/MPQ-64 Sentinel o zasięgu detekcji 40 km, jednak norweska armia korzysta także z ulepszonych wersji AN/MPQ-64F1 o zasięgu 75 km.

Co ważne systemy NASAMS mogą bezpośrednio współpracować z innymi systemami obrony powietrznej np. Patriot. Ich szybkość i skuteczność jest tak dobra, że zostały wybrane do ochrony Białego Domu. W Ukrainie pokazują swoją efektywność, ratując życie wielu cywili, przed ostrzałami Rosjan.